Sky Sport: «Зенит» предложил Маноласу 3,5 миллиона в год

«Зенит» намерен до завершения летнего трансферного окна приобрести у «Ромы» защитника Константиноса Маноласа. Как сообщается, питерцы предложили футболисту контракт с годовой зарплатой в 3,5 миллиона евро.

Агент футболиста Иоаннис Эвангелопулос отказался комментировать данную информацию. Ранее не исключалось, что Манолас обойдется «Зениту» в 30 миллионов евро.

В завершившемся сезоне 26-летний футболист провел в чемпионате Италии 33 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.