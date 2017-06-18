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    Sky Sport: «Зенит» предложил Маноласу 3,5 миллиона в год

    «Зенит» намерен до завершения летнего трансферного окна приобрести у «Ромы» защитника Константиноса Маноласа. Как сообщается, питерцы предложили футболисту контракт с годовой зарплатой в 3,5 миллиона евро.

    Агент футболиста Иоаннис Эвангелопулос отказался комментировать данную информацию. Ранее не исключалось, что Манолас обойдется «Зениту» в 30 миллионов евро.

    В завершившемся сезоне 26-летний футболист провел в чемпионате Италии 33 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

    Источник: Skysports

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    18.06.2017 06:37
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