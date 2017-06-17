В «Ювентусе» подтвердили интерес к Доннарумме

Спортивный директор «Ювентуса» Беппе Маротта заявил, что туринский клуб заинтересован в приобретении голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.

Ранее стало известно, что 18-летний итальянец не будет продлевать контракт с миланским клубом, который рассчитан до лета 2018 года.

«Да, он нам интересен. Но чтобы случился трансфер, нужно, чтобы договорились две стороны. Когда такой талантливый игрок выходит на рынок, «Ювентус» не может не попытаться его заполучить», – сказал Маротта.

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