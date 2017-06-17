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    В «Ювентусе» подтвердили интерес к Доннарумме

    Спортивный директор «Ювентуса» Беппе Маротта заявил, что туринский клуб заинтересован в приобретении голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.

    Ранее стало известно, что 18-летний итальянец не будет продлевать контракт с миланским клубом, который рассчитан до лета 2018 года.

    «Да, он нам интересен. Но чтобы случился трансфер, нужно, чтобы договорились две стороны. Когда такой талантливый игрок выходит на рынок, «Ювентус» не может не попытаться его заполучить», – сказал Маротта.

    Почему уход Доннаруммы из «Милана» – главная афера европейского футбола

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    17.06.2017 18:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 18 июня 2017, 10:06

      Попытаться , но не более

      0
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 17 июня 2017, 19:41

      Когда нибудь он и Юве предасть
      Не светить ему судьба Буффона ....

      0
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > Kazak ne China 18 июня 2017, 17:43

      Точно, с таким то агентом.....

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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 17 июня 2017, 18:53

      Кстати, неплохая такая история нарисовалась бы у Джиджи-2 - стать легендой после Джиджи-1 как в "Юве", так и в сборной.

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