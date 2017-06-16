Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Облак планирует продолжить играть в «Атлетико»

    Голкипер «Атлетико» Ян Облак пока не готов говорить об интересе к своей персоне со стороны «ПСЖ». По его словам, он все еще считает Мадрид своим домом.

    «Могу сказать так, что в футболе никогда не знаешь что-то наперед, всегда может что-то случиться. Даже в последние дни до закрытия трансферного окна. Но сейчас могу точно сказать, что на данный момент моим домом по-прежнему будет Мадрид.

    Это не секрет, что я счастлив в «Атлетико». Думаю, что продолжу играть в этой команде и в следующем сезоне», – сказал Облак.

    Ранее стало известно, что руководство «Атлетико» отклонило предложение «ПСЖ» по своему вратарю на сумму в 75 миллионов евро.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.06.2017 08:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11