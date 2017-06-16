Облак планирует продолжить играть в «Атлетико»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак пока не готов говорить об интересе к своей персоне со стороны «ПСЖ». По его словам, он все еще считает Мадрид своим домом.

«Могу сказать так, что в футболе никогда не знаешь что-то наперед, всегда может что-то случиться. Даже в последние дни до закрытия трансферного окна. Но сейчас могу точно сказать, что на данный момент моим домом по-прежнему будет Мадрид.

Это не секрет, что я счастлив в «Атлетико». Думаю, что продолжу играть в этой команде и в следующем сезоне», – сказал Облак.

Ранее стало известно, что руководство «Атлетико» отклонило предложение «ПСЖ» по своему вратарю на сумму в 75 миллионов евро.