Гончаренко: «Задача – подготовить к сезону тех игроков, что у нас есть»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о первых впечатлениях от сбора команды, который проходит в Австрии. Он обозначил основные цели своего штаба на это подготовительный этап.

— Конечно, надо потратить какое-то время, чтобы «выйти из отпуска». День или два игроки будут возвращаться мыслями к тому, как хорошо было на пляже (улыбается). Радует, что с отдыха все футболисты приехали без лишнего веса — наверное, этому способствовало еще и то обстоятельство, что перерыв был небольшим. Сейчас перед тренерским штабом стоит задача качественно подготовить тех игроков, что у нас есть, и ждать возвращения остальных.

— В последние годы команда первые сборы проводила в Ватутинках. Что вас склонило в пользу Австрии и как вам здешняя инфраструктура?

— Условия для подготовки у нас великолепные. Неспроста в Австрию сейчас едут многие российские команды, чтобы хорошо подготовиться. Тут и высокий уровень спаррингов. Чуть позже мы определимся, проведем ли на первом сборе один товарищеский матч или два: это зависит от количества футболистов, которые будут в нашем распоряжении. Плюс на нашей базе ведутся определенные работы, из-за чего были различные ограничения, так что мы решили поехать в Австрию.

— Вы сказали, что летом игроков чуть проще привести к нужным физическим кондициям. Как считаете, сколько времени на это потребуется? Меньше, чем зимой?

— Если зимой у нас месяц отпуска, сейчас было три недели. Одна неделя не критична, и нельзя сказать, что тратится больше времени, чтобы привести кого-то в чувство. Скорее можно говорить о профессионализме игроков. Мы раздаем им специальные программы на отпуск, чтобы они контролировали свою форму и вес. Ни зимой, ни летом особых проблем с этим нет.