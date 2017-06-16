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    Газзаев: «Нужно радоваться позитивным моментам в РФПЛ, а не критиковать»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев не считает прошедший сезон в российской Премьер-лиге самым слабым за последние годы. Он предпочитает обращать внимание на положительные моменты.

    – Недавно завершился чемпионат РФПЛ по футболу. Чем он запомнился лично вам?

    – Я не разделяю всеобщую критику чемпионата. Многие эксперты назвали этот сезон одним из самых слабых за последние годы, но я так не думаю. Да, безусловно, уехали такие звезды, как Халк, Аксель Витсель и Ахмед Муса... С имиджевой точки зрения это большая потеря. Но посмотрите на Федора Смолова или Квинси Промеса – эти двое сейчас «зажигают» как никогда, показывают прекрасную игру. Этот сезон подарил нам достойных воспитанников российского футбола – это и Александр Головин, и Роман Зобнин. «Ростов» Курбана Бердыева феноменально проявил себя в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В целом есть много позитивных моментов, которым надо радоваться, а не критиковать.

    – Чемпионство «Спартака» было заслуженным?

    – Если команда закончила чемпионат на первом месте – значит, оно заслуженное.

    Источник: Известия

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    16.06.2017 07:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +93

      pravda 16 июня 2017, 13:36

      Газзаев явно что то лоббирует, никак иначе...столько подлизываться как?

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 июня 2017, 13:33

      А я европейские лиги и не смотрю,
      РФПЛ в аккурат к моему пузырю.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 16 июня 2017, 12:27

      А где они эти позитивные моменты...?

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 16 июня 2017, 07:25

      " Если команда закончила чемпионат на первом месте – значит, оно заслуженное" - Я как Вы, ВВ.

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