Газзаев: «Нужно радоваться позитивным моментам в РФПЛ, а не критиковать»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев не считает прошедший сезон в российской Премьер-лиге самым слабым за последние годы. Он предпочитает обращать внимание на положительные моменты.

– Недавно завершился чемпионат РФПЛ по футболу. Чем он запомнился лично вам?

– Я не разделяю всеобщую критику чемпионата. Многие эксперты назвали этот сезон одним из самых слабых за последние годы, но я так не думаю. Да, безусловно, уехали такие звезды, как Халк, Аксель Витсель и Ахмед Муса... С имиджевой точки зрения это большая потеря. Но посмотрите на Федора Смолова или Квинси Промеса – эти двое сейчас «зажигают» как никогда, показывают прекрасную игру. Этот сезон подарил нам достойных воспитанников российского футбола – это и Александр Головин, и Роман Зобнин. «Ростов» Курбана Бердыева феноменально проявил себя в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В целом есть много позитивных моментов, которым надо радоваться, а не критиковать.

– Чемпионство «Спартака» было заслуженным?

– Если команда закончила чемпионат на первом месте – значит, оно заслуженное.