Источник: капитан «Аякса» Классен близок к переходу в «Эвертон»

Английское издание Skysports сообщило о том, что полузащитник «Аякса» Дэви Классен может перейти в «Эвертон». По информации издания, сделка близка к завершению.

В прошедшем сезоне голландец забил 20 голов и отдал 12 результативных передач в 50-ти играх всех турниров. Портал Transfrmarkt оценивает 24-летнего воспитанника амстердамского клуба в 18 миллионов евро. В минувшем сезоне «Аякс» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Голландии и дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.

Ранее «Эвертон» подписал контракт с голкипером «Сандерленда» Джорданом Пикфордом. Сумма сделки составила 30 миллионов фунтов.