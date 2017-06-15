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    Источник: капитан «Аякса» Классен близок к переходу в «Эвертон»

    Английское издание Skysports сообщило о том, что полузащитник «Аякса» Дэви Классен может перейти в «Эвертон». По информации издания, сделка близка к завершению.

    В прошедшем сезоне голландец забил 20 голов и отдал 12 результативных передач в 50-ти играх всех турниров. Портал Transfrmarkt оценивает 24-летнего воспитанника амстердамского клуба в 18 миллионов евро. В минувшем сезоне «Аякс» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Голландии и дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.

    Ранее «Эвертон» подписал контракт с голкипером «Сандерленда» Джорданом Пикфордом. Сумма сделки составила 30 миллионов фунтов.

    Источник: Skysports

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    15.06.2017 22:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 15 июня 2017, 22:53

      разменяли лукаку на перспективного напа и вратаря

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