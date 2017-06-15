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    Давыдов признался, что ему надоели сравнения с Месси

    Нападающий «Спартака» Денис Давыдов подчеркнул, что намерен закрепиться в основном составе красно-белых. Также россиянин рассказал, как воспринимает сравнения с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

    – В «Спартаке» вас до сих пор называют «Месси»?

    – Конечно! С одной стороны, надоело, а с другой, и привык уже. Поэтому мне все равно.

    – Вы и дальше видите себя в «Спартаке-2»?

    – Конечно, хочу играть только в Премьер-лиге, в «Спартаке». Стремлюсь к этому всеми силами.

    – Вы говорили, что ваш уровень – основной состав «Спартака». Почему вы еще не там?

    – Конкуренция высокая. Нужно отметить прекрасную игру Зе Луиша, Луиса Адриано, всей группы атаки во главе с Квинси Промесом. Я конкурирую с ними, мы все друг друга дополняем, каждый день я многому учусь у них и других опытных футболистов. Начинается новый сезон, буду доказывать свою состоятельность.

    В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Давыдов провел четыре матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.06.2017 16:15
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 16 июня 2017, 13:51

      мало-ли кого с кем сравнивают........... а ты будь собой.... и докажи....... что ты не слабак....... а тоооо ....... языком трепать все умеют

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 16 июня 2017, 06:55

      Как не прискорбно звучит, но зависит не только от тебя.

      1
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 15 июня 2017, 23:57

      да уж Месси его возрасте был уже на пути к золотому мячу, а этот...... любят у нас в стране сравнивать ж..у с пальцем.....

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 15 июня 2017, 22:28

      м-да.. Денис, конкуренцию тебе с такими успехами не выиграть никогда

      0
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      Рейтинг: +70

      sammi91 15 июня 2017, 22:15

      я хоть и болею за Спартак,но Давыдов кол колом)

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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 > sammi91 16 июня 2017, 08:00

      кол колом,а голов накидал за Спартак-2 больше чем 2 напа наших вместе взятых..Зе луиш, мельгорехо, адриано

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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 15 июня 2017, 22:03

      Это уже звучит как насмешка. Еще лет 5 походит в подающих надежды и потеряется. Хотел бы чего-нибудь добиться- пошел бы в аренду, но денежка капает, и хрен с ним.

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      Рейтинг: +1137

      MDAR 15 июня 2017, 21:28

      Слова, это пустой звук. Выйди на поле и докажи. Таланты подающие надежды, уже надоело слышать. Посмотри на Мбаппе, сколько ему лет и сколько тебе. Давно пора закрепиться в основе.

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 15 июня 2017, 19:24

      Разочаровал парень. Совсем не прогрессирует. А какие подавал надежды! Что не так с нашими молодыми талантами? До определенного уровня растут, а потом резко останавливаются. Неужели настолько развращают боьшие деньги? И ни у кого нет внутреннего стержня, чувства собственного достоинства? Достаточно играть в ФНЛ или в команде дублеров?

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      Рейтинг: +563

      tank219 15 июня 2017, 18:35

      Весь сезон к нему присматривался, пытаясь понять - Федун его приколол или я чего-то не разглядел. Мое мнение, толку из него не будет, пацан-пацаном с ПТУшными мозгами и крутой тачкой, жертва лимитных ранних денег. Как Павленко походит пару-тройку лет в подающих надежды, затем аренды и Анжи-Уфа-Арсенал. Не Зобнин, тот уже мужик.

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 июня 2017, 18:22

      До Месси далековато,но стремись-получится,мы же не хуже Аргентины

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