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Давыдов признался, что ему надоели сравнения с Месси

15 июня 2017, 16:15
17

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов подчеркнул, что намерен закрепиться в основном составе красно-белых. Также россиянин рассказал, как воспринимает сравнения с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

– В «Спартаке» вас до сих пор называют «Месси»?

– Конечно! С одной стороны, надоело, а с другой, и привык уже. Поэтому мне все равно.

– Вы и дальше видите себя в «Спартаке-2»?

– Конечно, хочу играть только в Премьер-лиге, в «Спартаке». Стремлюсь к этому всеми силами.

– Вы говорили, что ваш уровень – основной состав «Спартака». Почему вы еще не там?

– Конкуренция высокая. Нужно отметить прекрасную игру Зе Луиша, Луиса Адриано, всей группы атаки во главе с Квинси Промесом. Я конкурирую с ними, мы все друг друга дополняем, каждый день я многому учусь у них и других опытных футболистов. Начинается новый сезон, буду доказывать свою состоятельность.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Давыдов провел четыре матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Спартак-2 Месси Лионель Давыдов Денис
Комментарии (17)
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Kazak ne China
1497533469
Должен быть рад,конечно до уровня Месси он не дойдет никогда, но мотивирует очень.
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Popularov
1497535622
Как НЕ ИГРАЛ Давыдов как Месси, так, до сих пор, и не играет!!! Над ним все ПОСМЕИВАЛИСЬ, а он принамал это за чистую монету, все их ИЗДЁВКИ!!! Какой с Давыдова Месси???
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subbotaspartak
1497536177
Генерал Денис Давыдов никого не боялся И своего добивался.
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tank219
1497540926
Весь сезон к нему присматривался, пытаясь понять - Федун его приколол или я чего-то не разглядел. Мое мнение, толку из него не будет, пацан-пацаном с ПТУшными мозгами и крутой тачкой, жертва лимитных ранних денег. Как Павленко походит пару-тройку лет в подающих надежды, затем аренды и Анжи-Уфа-Арсенал. Не Зобнин, тот уже мужик.
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oyabun
1497543897
Разочаровал парень. Совсем не прогрессирует. А какие подавал надежды! Что не так с нашими молодыми талантами? До определенного уровня растут, а потом резко останавливаются. Неужели настолько развращают боьшие деньги? И ни у кого нет внутреннего стержня, чувства собственного достоинства? Достаточно играть в ФНЛ или в команде дублеров?
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sammi91
1497554109
я хоть и болею за Спартак,но Давыдов кол колом)
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momwig_
1497554911
м-да.. Денис, конкуренцию тебе с такими успехами не выиграть никогда
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Andrew01
1497560232
да уж Месси его возрасте был уже на пути к золотому мячу, а этот...... любят у нас в стране сравнивать ж..у с пальцем.....
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Дядя Серёжа
1497585334
Как не прискорбно звучит, но зависит не только от тебя.
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Spartak №1
1497610314
мало-ли кого с кем сравнивают........... а ты будь собой.... и докажи....... что ты не слабак....... а тоооо ....... языком трепать все умеют
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