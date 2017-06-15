Давыдов признался, что ему надоели сравнения с Месси

мало-ли кого с кем сравнивают........... а ты будь собой.... и докажи....... что ты не слабак....... а тоооо ....... языком трепать все умеют
Нападающий «Спартака» Денис Давыдов подчеркнул, что намерен закрепиться в основном составе красно-белых. Также россиянин рассказал, как воспринимает сравнения с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
– В «Спартаке» вас до сих пор называют «Месси»?
– Конечно! С одной стороны, надоело, а с другой, и привык уже. Поэтому мне все равно.
– Вы и дальше видите себя в «Спартаке-2»?
– Конечно, хочу играть только в Премьер-лиге, в «Спартаке». Стремлюсь к этому всеми силами.
– Вы говорили, что ваш уровень – основной состав «Спартака». Почему вы еще не там?
– Конкуренция высокая. Нужно отметить прекрасную игру Зе Луиша, Луиса Адриано, всей группы атаки во главе с Квинси Промесом. Я конкурирую с ними, мы все друг друга дополняем, каждый день я многому учусь у них и других опытных футболистов. Начинается новый сезон, буду доказывать свою состоятельность.
В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Давыдов провел четыре матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.