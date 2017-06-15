Слуцкий не планирует уходить от тренерской деятельности

Главный тренер английского «Халла» Леонид Слуцкий признался, что не планирует в ближайшее время уходить от тренерской деятельности.

«Пока, естественно, тренерская карьера мне очень интересна, как и новый вызов в ней. Не исключаю, что на каком-то этапе попробую себя в чем-то другом. Однако сейчас мне очень сложно представить себя в такой роли.

Наоборот, за последние полгода я набрался огромных сил. Бью копытом в прямом и переносном смысле! (Смеется.) В ближайшее время потрачу все свои знания и энергию непосредственно на тренерскую деятельность», – заявил Слуцкий.

Напомним, что российский специалист покинул ЦСКА в конце прошлого года, чтобы взять паузу на отдых после нескольких лет работы в столичном клубе. На днях стало известно о его назначении на пост главного тренера в «Халл Сити».