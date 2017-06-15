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    Слуцкий не планирует уходить от тренерской деятельности

    Главный тренер английского «Халла» Леонид Слуцкий признался, что не планирует в ближайшее время уходить от тренерской деятельности.

    «Пока, естественно, тренерская карьера мне очень интересна, как и новый вызов в ней. Не исключаю, что на каком-то этапе попробую себя в чем-то другом. Однако сейчас мне очень сложно представить себя в такой роли.

    Наоборот, за последние полгода я набрался огромных сил. Бью копытом в прямом и переносном смысле! (Смеется.) В ближайшее время потрачу все свои знания и энергию непосредственно на тренерскую деятельность», – заявил Слуцкий.

    Напомним, что российский специалист покинул ЦСКА в конце прошлого года, чтобы взять паузу на отдых после нескольких лет работы в столичном клубе. На днях стало известно о его назначении на пост главного тренера в «Халл Сити».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.06.2017 08:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 июня 2017, 11:28

      Хочешь рассмешить Бога - расскажи Ему о своих планах!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 июня 2017, 10:48

      Вполне возможно , что когда нибудь станет спортивным менеджером или функционером . У него получится

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 15 июня 2017, 10:34

      Ему что, 80 лет, чтобы уходить?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 15 июня 2017, 09:28

      а чего ради отказываться от высокооплачиваемой работы...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > vovan55 15 июня 2017, 11:04

      Действительно, где ж он тогда столоваться будет?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 15 июня 2017, 19:28

      Столовая общепита
      Всегда открыта.

      1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 15 июня 2017, 08:59

      Мог бы и в политике себя проявить, в Госдуме производственную гимнастику проводить. Чтоб они не только прогибаться и откатываться могли, но и подтянуться пару раз.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Уилти 15 июня 2017, 08:49

      Неплохая новость

      0
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