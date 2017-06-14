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  • Дзюба: «Ибрагимович в «Зените»? Халк может вернуться – мне этого достаточно»

Дзюба: «Ибрагимович в «Зените»? Халк может вернуться – мне этого достаточно»

14 июня 2017, 23:01
14

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о возможных переходах в петербургский клуб форвардов Златана Ибрагимовича и Халка.

Отметим, что бразилец уже выступал за сине-бело-голубых в период с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «Шанхай СИПГ» за 55,8 миллиона евро.

– Я только за! Появится еще одна харизматичная личность (смеется).

– Поверили в эту новость?

– Вряд ли, конечно, это произойдет. Как я слышал, у него много вариантов, в тот же МЛС его сватают. Да и «Манчестер Юнайтед» не захочет терять такого игрока.

Его приход в «Зенит» стал бы прекрасным чудом. Но я слышал, что Халк может вернуться – мне этого достаточно (улыбается).

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Ибрагимович Златан Халк
Комментарии (14)
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"supermax"
1497470639
ну оно и понятно, что достаточно
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SEREZHA7575
1497470690
наивный игрочишка!
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alex1951
1497471303
будешь мячики ему подавать...
Ответить
пряник929
1497474069
Халк - мечта "Зенита"
Ответить
savdail
1497478386
Ну, Брозович-то к нам не поедет...
Ответить
cky3k
1497478408
Халка бы вернули, лигу европы взяли бы... Шатов дзюба халк- это космос)) Хотя на халка в арсенале хочется посмотреть!!
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tank219
1497492846
Как говаривал человек-амфибия - а разве бывает другая любовь.
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Дядя Серёжа
1497493550
Если Халк захочет пробиться на ЧМ, может и кинет Китай. А вот куда?
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DZHEK_VOROBEY1987
1497497512
Привык чтобы ему Халк на пустые ворота пасы давал.
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yuran63
1497510483
Да,тебе достаточно.Ты на выход!В Томь или Ростов шагом марш!
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