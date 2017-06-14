Дзюба: «Ибрагимович в «Зените»? Халк может вернуться – мне этого достаточно»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о возможных переходах в петербургский клуб форвардов Златана Ибрагимовича и Халка.
Отметим, что бразилец уже выступал за сине-бело-голубых в период с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «Шанхай СИПГ» за 55,8 миллиона евро.
– Я только за! Появится еще одна харизматичная личность (смеется).
– Поверили в эту новость?
– Вряд ли, конечно, это произойдет. Как я слышал, у него много вариантов, в тот же МЛС его сватают. Да и «Манчестер Юнайтед» не захочет терять такого игрока.
Его приход в «Зенит» стал бы прекрасным чудом. Но я слышал, что Халк может вернуться – мне этого достаточно (улыбается).
Источник: «Спорт день за днем»