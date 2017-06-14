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    Дзюба: «Ибрагимович в «Зените»? Халк может вернуться – мне этого достаточно»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о возможных переходах в петербургский клуб форвардов Златана Ибрагимовича и Халка.

    Отметим, что бразилец уже выступал за сине-бело-голубых в период с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «Шанхай СИПГ» за 55,8 миллиона евро.

    – Я только за! Появится еще одна харизматичная личность (смеется).

    – Поверили в эту новость?

    – Вряд ли, конечно, это произойдет. Как я слышал, у него много вариантов, в тот же МЛС его сватают. Да и «Манчестер Юнайтед» не захочет терять такого игрока.

    Его приход в «Зенит» стал бы прекрасным чудом. Но я слышал, что Халк может вернуться – мне этого достаточно (улыбается).

    Источник: «Спорт день за днем»

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    14.06.2017 23:01
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +92

      yuran63 15 июня 2017, 10:08

      Да,тебе достаточно.Ты на выход!В Томь или Ростов шагом марш!

      -1
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 15 июня 2017, 06:31

      Привык чтобы ему Халк на пустые ворота пасы давал.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 15 июня 2017, 05:25

      Если Халк захочет пробиться на ЧМ, может и кинет Китай. А вот куда?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Дядя Серёжа 15 июня 2017, 10:27

      Витцеля оттуда зовут в сборную. Бельгия не Бразилия, но все же.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 15 июня 2017, 05:14

      Как говаривал человек-амфибия - а разве бывает другая любовь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: 0

      cky3k 15 июня 2017, 01:13

      Халка бы вернули, лигу европы взяли бы...
      Шатов дзюба халк- это космос))
      Хотя на халка в арсенале хочется посмотреть!!

      0
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 > cky3k 15 июня 2017, 09:50

      В Тульском!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      savdail 15 июня 2017, 01:13

      Ну, Брозович-то к нам не поедет...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 15 июня 2017, 00:01

      Халк - мечта "Зенита"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 14 июня 2017, 23:15

      будешь мячики ему подавать...

      6
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      Рейтинг: +482

      Тоторо 14 июня 2017, 23:13

      В PR-кампании Зенита уже наблюдается изрядный перебор. "Тем-то интересуется", "этого приобретают", а на выходе Терентьевы и Кузяевы... Ради популяризации и нагнетания интереса, конечно, все средства хороши. Но....пока вызывают лишь снисходительную улыбку.)

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 14 июня 2017, 23:04

      наивный игрочишка!

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