Дзюба: «Ибрагимович в «Зените»? Халк может вернуться – мне этого достаточно»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о возможных переходах в петербургский клуб форвардов Златана Ибрагимовича и Халка.

Отметим, что бразилец уже выступал за сине-бело-голубых в период с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «Шанхай СИПГ» за 55,8 миллиона евро.

– Я только за! Появится еще одна харизматичная личность (смеется).

– Поверили в эту новость?

– Вряд ли, конечно, это произойдет. Как я слышал, у него много вариантов, в тот же МЛС его сватают. Да и «Манчестер Юнайтед» не захочет терять такого игрока.

Его приход в «Зенит» стал бы прекрасным чудом. Но я слышал, что Халк может вернуться – мне этого достаточно (улыбается).