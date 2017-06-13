Манчини заявил, что не видит проблемы в лимите на легионеров в РФПЛ

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини считает. что лимит на легионеров в РФПЛ не станет для него проблемой. Также 52-летний специалист признался, по каким причинам он возглавил петербуржцев.

«Почему принял предложение «Зенита»? Когда Сергей Фурсенко сказал, что мы можем поднять «Зенит» на новые высоты, я сразу же согласился. Это был единственный и главный аргумент. Знаю, что «Зенит» – великий клуб.

Лимит на легионеров? У меня был такой опыт в Турции. Это не проблема. У «Зенита» вполне достаточная база российских игроков. Что касается отказа от Данни, то я лично от него не отказывался. Он хороший игрок, лично мне нравился. Но у него закончился контракт, поэтому он ушел.

Мой отказ возглавить сборную России? Мне было бы интересно, но, к сожалению, переговоры ни к чему не привели», – сказал Манчини.

Итальянец сменил на посту главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу, уволенного по завершении сезона. Соглашение с Манчини рассчитано на три сезона с возможностью продления еще на два года.