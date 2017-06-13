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  • Манчини заявил, что не видит проблемы в лимите на легионеров в РФПЛ

Манчини заявил, что не видит проблемы в лимите на легионеров в РФПЛ

13 июня 2017, 22:35
5

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини считает. что лимит на легионеров в РФПЛ не станет для него проблемой. Также 52-летний специалист признался, по каким причинам он возглавил петербуржцев.

«Почему принял предложение «Зенита»? Когда Сергей Фурсенко сказал, что мы можем поднять «Зенит» на новые высоты, я сразу же согласился. Это был единственный и главный аргумент. Знаю, что «Зенит» – великий клуб.

Лимит на легионеров? У меня был такой опыт в Турции. Это не проблема. У «Зенита» вполне достаточная база российских игроков. Что касается отказа от Данни, то я лично от него не отказывался. Он хороший игрок, лично мне нравился. Но у него закончился контракт, поэтому он ушел.

Мой отказ возглавить сборную России? Мне было бы интересно, но, к сожалению, переговоры ни к чему не привели», – сказал Манчини.

Итальянец сменил на посту главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу, уволенного по завершении сезона. Соглашение с Манчини рассчитано на три сезона с возможностью продления еще на два года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (5)
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Путник 13
1497383246
По словам человек очень адекватный ..ждём дел..
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Draco
1497383590
Будет интересно посмотреть на игру Зенита при Манчини.
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Dmirubo
1497417420
У Зенита достаточная база российских игроков, которая мало что показывает:) Усиляться нужно команде, причем серьезно, иначе будет сложно...За год клуб очень много отличных игроков покинуло, которые давали результат.
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subbotaspartak
1497420301
Ну вот, Бубен его лимитом стращал, а он не испугался.
Опять Бубен обмарался.
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Дядя Серёжа
1497425623
НЕ так страшен лимит, как его малюют.
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