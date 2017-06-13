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    Манчини заявил, что не видит проблемы в лимите на легионеров в РФПЛ

    Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини считает. что лимит на легионеров в РФПЛ не станет для него проблемой. Также 52-летний специалист признался, по каким причинам он возглавил петербуржцев.

    «Почему принял предложение «Зенита»? Когда Сергей Фурсенко сказал, что мы можем поднять «Зенит» на новые высоты, я сразу же согласился. Это был единственный и главный аргумент. Знаю, что «Зенит» – великий клуб.

    Лимит на легионеров? У меня был такой опыт в Турции. Это не проблема. У «Зенита» вполне достаточная база российских игроков. Что касается отказа от Данни, то я лично от него не отказывался. Он хороший игрок, лично мне нравился. Но у него закончился контракт, поэтому он ушел.

    Мой отказ возглавить сборную России? Мне было бы интересно, но, к сожалению, переговоры ни к чему не привели», – сказал Манчини.

    Итальянец сменил на посту главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу, уволенного по завершении сезона. Соглашение с Манчини рассчитано на три сезона с возможностью продления еще на два года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.06.2017 22:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 14 июня 2017, 10:33

      НЕ так страшен лимит, как его малюют.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 июня 2017, 09:05

      Ну вот, Бубен его лимитом стращал, а он не испугался.

      Опять Бубен обмарался.

      1
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 14 июня 2017, 08:17

      У Зенита достаточная база российских игроков, которая мало что показывает:) Усиляться нужно команде, причем серьезно, иначе будет сложно...За год клуб очень много отличных игроков покинуло, которые давали результат.

      0
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      Рейтинг: +32

      Draco 13 июня 2017, 22:53

      Будет интересно посмотреть на игру Зенита при Манчини.

      0
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 13 июня 2017, 22:47

      По словам человек очень адекватный ..ждём дел..

      5
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