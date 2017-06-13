Роналду: «Когда я закончу карьеру, сборная Португалии будет в надежных руках Андре Силвы»

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о своем соотечественнике Андре Силве, который на днях перешел из «Порту» в «Милан».

«Когда моя карьера подойдет к концу, я буду знать, что сборная Португалии в надежных руках. Потому что у нее уже сейчас есть большой нападающий – это Андре Силва», – сказал футболист.

В отборочных матчах к ЧМ-2018 на счету Силвы шесть матчей, шесть голов и одна голевая передача.