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    Роналду: «Когда я закончу карьеру, сборная Португалии будет в надежных руках Андре Силвы»

    Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о своем соотечественнике Андре Силве, который на днях перешел из «Порту» в «Милан».

    «Когда моя карьера подойдет к концу, я буду знать, что сборная Португалии в надежных руках. Потому что у нее уже сейчас есть большой нападающий – это Андре Силва», – сказал футболист.

    В отборочных матчах к ЧМ-2018 на счету Силвы шесть матчей, шесть голов и одна голевая передача.

    Источник: Goal.com

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    13.06.2017 01:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 13 июня 2017, 09:39

      Одни звезды уйдут, другие придут. Так было всегда от образования футбола.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      gandyv 13 июня 2017, 08:29

      Крутой игрок

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 13 июня 2017, 06:53

      У нас тоже так думали при смене поколений.

      0
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      Рейтинг: +66

      Нил78 13 июня 2017, 02:10

      Второго Роналду уже никогда не будет...

      2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Нил78 13 июня 2017, 02:46

      Ты прав.... будет еще лутче... роналдиньо и тд... лутче не будет говорили

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