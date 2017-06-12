Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слуцкий: «Клянусь, я ни разу не получал от комитета по этике никакого оповещения»

Слуцкий: «Клянусь, я ни разу не получал от комитета по этике никакого оповещения»

12 июня 2017, 18:36
4

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий заявил, что не получал никакого оповещения от комитета по этике РФС, рекомендовавшего ему извиниться перед российскими судьями. В конце прошлого года экс-наставник ЦСКА и сборной России в одной из телепередач сказал, что арбитров можно бить, тем более, если они российские.

– Вы смеялись, когда читали новости про комитет по этике РФС, который ищет давно, но не может вас найти?

– Во-первых, у меня всегда работает российский номер телефона, который знают все. И я вам клянусь, что мне ни разу не пришло от комитета по этике никакого оповещения. Да, я не беру трубки от незнакомых номеров – но никаких смс, несущих дополнительную информацию, от них не приходило.

Во-вторых, надо быть, извините, совсем уж недалекими, чтобы не понимать, что я прочитал их решение, где они рекомендовали мне извиниться перед судьями. Прочел в тот же день, когда оно было выпущено. Зачем «доводить его до меня», если оно и так было опубликовано во всех СМИ? Я каждый день мониторю российский интернет, все видел.

А в-третьих, я не понимаю, зачем они хотели со мной связаться? Они вынесли решение, что-то там мне рекомендовали. Если человек не выполняет рекомендации, зачем с ним связываться? Допустим, я вам рекомендую сменить прическу. Я же потом не буду связываться с вами и спрашивать: «Ну что, Дима, поменяли?» Вы можете прислушаться – а можете подумать: «Да ты сам свою иди поменяй! У тебя проблем гораздо больше, с твоей лысиной».

В общем, на каком-то этапе меня эта история забавляла. Потом она стала мемом. Я никак не реагировал, но всегда очень странно, когда люди выставляют себя в таком сомнительном свете. В определенный момент, мне кажется, даже журналистам надоело интересоваться у комитета по этике. Хотя понимаю: это ж было их единственное заседание и единственное решение с момента создания. Наверное, самое важное решение в их жизни.

– Если бы сейчас на моем месте вдруг – раз! – и оказался руководитель комитета по этике Семен Андреев, что бы вы ему сказали?

– А почему я должен ему что-то говорить?

– Логично.

– Ну сказал бы он мне: «А вы знаете, что мы вам рекомендовали?» Я бы ответил: «Ну да, знаю. И что дальше?» Вот и все.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Чемпионшип Россия. Премьер-лига Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dok66
1497282737
--" даже журналистам надоело интересоваться у комитета по этике. Хотя понимаю: это ж было их единственное заседание и единственное решение с момента создания. Наверное, самое важное решение в их жизни."---- Вот и весь ответ !
Ответить
panmon
1497283815
Отлично все сказал. Рекомендую распустить комитет по этике
Ответить
yorgenbarenz
1497290351
Хуцпа.
Ответить
Дядя Серёжа
1497343930
Всё равно уехал, чё не послать?..
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
3
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
4
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
2
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
7
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
12 августа
1
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
Фото«Аль-Хиляль» купил игрока сборной Нидерландов за 70 миллионов
24 июля
1
ФотоКлуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Фото«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Фото«Тоттенхэм» совершил рекордный для себя трансфер
2 июля
1
«Ковентри» продлил контракт с Лэмпардом – он вывел команду в АПЛ впервые за 25 лет
30 июня
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Сперцян отказал английскому клубу
2 июня
24
«Вест Хэм» вылетел из АПЛ спустя 3 года после победы в еврокубке
25 мая
1
«Халл Сити» вышел в АПЛ впервые со времен Слуцкого
23 мая
1
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Экс-клуб Слуцкого узнал соперника по финалу плей-офф за путевку в АПЛ
13 мая
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
Определились две команды, напрямую вышедшие в АПЛ
2 мая
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Воспитанник «Монако» порвал кресты в первом матче после 14-месячного восстановления от аналогичной травмы
28 апреля
«Лестер» вылетел в третий дивизион спустя 10 лет после победы в АПЛ
22 апреля
4
Лэмпард досрочно вывел свою команду в АПЛ
18 апреля
1
Клуб под руководством Лэмпарда близок к возвращению в АПЛ спустя 25 лет
13 апреля
Английский клуб вернулся в Чемпионшип спустя 65 лет
9 апреля
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Английский клуб заключил контракт на 999 лет
21 марта
Бубнов раскрыл английский клуб, в который он мог перейти
5 марта
1
Фото«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+