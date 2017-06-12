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    Слуцкий: «Клянусь, я ни разу не получал от комитета по этике никакого оповещения»

    Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий заявил, что не получал никакого оповещения от комитета по этике РФС, рекомендовавшего ему извиниться перед российскими судьями. В конце прошлого года экс-наставник ЦСКА и сборной России в одной из телепередач сказал, что арбитров можно бить, тем более, если они российские.

    – Вы смеялись, когда читали новости про комитет по этике РФС, который ищет давно, но не может вас найти?

    – Во-первых, у меня всегда работает российский номер телефона, который знают все. И я вам клянусь, что мне ни разу не пришло от комитета по этике никакого оповещения. Да, я не беру трубки от незнакомых номеров – но никаких смс, несущих дополнительную информацию, от них не приходило.

    Во-вторых, надо быть, извините, совсем уж недалекими, чтобы не понимать, что я прочитал их решение, где они рекомендовали мне извиниться перед судьями. Прочел в тот же день, когда оно было выпущено. Зачем «доводить его до меня», если оно и так было опубликовано во всех СМИ? Я каждый день мониторю российский интернет, все видел.

    А в-третьих, я не понимаю, зачем они хотели со мной связаться? Они вынесли решение, что-то там мне рекомендовали. Если человек не выполняет рекомендации, зачем с ним связываться? Допустим, я вам рекомендую сменить прическу. Я же потом не буду связываться с вами и спрашивать: «Ну что, Дима, поменяли?» Вы можете прислушаться – а можете подумать: «Да ты сам свою иди поменяй! У тебя проблем гораздо больше, с твоей лысиной».

    В общем, на каком-то этапе меня эта история забавляла. Потом она стала мемом. Я никак не реагировал, но всегда очень странно, когда люди выставляют себя в таком сомнительном свете. В определенный момент, мне кажется, даже журналистам надоело интересоваться у комитета по этике. Хотя понимаю: это ж было их единственное заседание и единственное решение с момента создания. Наверное, самое важное решение в их жизни.

    – Если бы сейчас на моем месте вдруг – раз! – и оказался руководитель комитета по этике Семен Андреев, что бы вы ему сказали?

    – А почему я должен ему что-то говорить?

    – Логично.

    – Ну сказал бы он мне: «А вы знаете, что мы вам рекомендовали?» Я бы ответил: «Ну да, знаю. И что дальше?» Вот и все.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.06.2017 18:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 13 июня 2017, 11:52

      Всё равно уехал, чё не послать?..

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 12 июня 2017, 20:59

      Хуцпа.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 12 июня 2017, 19:10

      Отлично все сказал. Рекомендую распустить комитет по этике

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 12 июня 2017, 18:52

      --" даже журналистам надоело интересоваться у комитета по этике. Хотя понимаю: это ж было их единственное заседание и единственное решение с момента создания. Наверное, самое важное решение в их жизни."----

      Вот и весь ответ !

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