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    «Реал Сосьедад» хочет приобрести у «Манчестер Юнайтед» Янузая

    «Реал Сосьедад» близок к приобретению полузащитника «Манчестер Юнайтед» Аднана Янузая в летнее трансферное окно. Манкунианцы просят за 22-летнего игрока, у которого остался год по контракту, 10 миллионов евро. При этом президент сан-себастьянцев Йокин Аперрибай надеется заполучить бельгийца примерно за половину цены, запрашиваемой «красными дьяволами».

    Минувший сезон Янузай провел в аренде в «Сандерленде», записав на свой счет два мяча и три голевые передачи в 29-ти встречах.

    Источник: Football Espana

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    12.06.2017 14:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1894

      lek! 12 июня 2017, 14:29

      2 года назад был восходящей звездой .

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