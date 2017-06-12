«Реал Сосьедад» хочет приобрести у «Манчестер Юнайтед» Янузая

«Реал Сосьедад» близок к приобретению полузащитника «Манчестер Юнайтед» Аднана Янузая в летнее трансферное окно. Манкунианцы просят за 22-летнего игрока, у которого остался год по контракту, 10 миллионов евро. При этом президент сан-себастьянцев Йокин Аперрибай надеется заполучить бельгийца примерно за половину цены, запрашиваемой «красными дьяволами».

Минувший сезон Янузай провел в аренде в «Сандерленде», записав на свой счет два мяча и три голевые передачи в 29-ти встречах.