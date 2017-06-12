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  • CIES Football Observatory назвала Неймара самым дорогим футболистом в мире, Месси и Роналду не попали в первую тройку

CIES Football Observatory назвала Неймара самым дорогим футболистом в мире, Месси и Роналду не попали в первую тройку

12 июня 2017, 13:26
15

Исследовательский центра CIES Football Observatory опубликовал свой список самых дорогих игроков на сегодняшний день.

Возглавляет рейтинг нападающий «Барселоны» Неймар, стоимость которого по данным центра составляет 210, 7 миллиона евро. На следующей строчке расположился полузащитник «Тоттенхэма» Делле Алли, оцениваемый в 155,1 миллиона. Замыкает тройку еще один представитель «шпор» форвард Гарри Кейн – 153,6 миллиона.

Примечательно, что лидер «Барселоны» Лионель Месси оценен в 151,7 миллиона и идет лишь на четвертом месте. Сразу за ним следует негаснущая звезда «Реала» Криштиану Роналду (112,4 миллиона).

Отметим присутствие в списке и 18-летнего нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, расположившегося на 18-м месте со стоимостью 92,6 миллиона.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Тоттенхэм Реал Монако Месси Лионель Роналду Криштиану Неймар Кейн Гарри Алли Деле Мбаппе Килиан
Комментарии (15)
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red-white fox
1497263436
Месси и Роналду не попали в первую пятерку, но занимают 3-е и 4-е место?
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Kybik-Pybik
1497267127
Супер дырявий список... не о чем...
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dok66
1497269105
Сколько исследователей - столько рейтингов ! Чего париться !
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ufos73
1497269114
Вообще все эти цены полный бред! 250 лямов годовой ВВП какой нибудь Африканской страны, на который живут миллионы людей...
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BarStep
1497269885
Пиарит кто-то парней..., хотят по дороже кому нибудь их вбухать...
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andrej-lucevich
1497270089
откуда они взяли эти цмфры?
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Masteralex
1497271783
очередной высер какие-то непонятных экспертов, я думаю 99% аудитории первый раз про них слышат
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серега кашин
1497272118
CIES Football Observatory че за чудная контора?
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Den Bull
1497289198
Ффф топку такие исследовательские центры!
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zagrizlik
1497335337
Вообще убогий рейтинг. Футболист стоит ровно столько, сколько за него заплатили. Именно поэтому самый дорогой футболист Поль Погба.
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