CIES Football Observatory назвала Неймара самым дорогим футболистом в мире, Месси и Роналду не попали в первую тройку

Вообще убогий рейтинг. Футболист стоит ровно столько, сколько за него заплатили. Именно поэтому самый дорогой футболист Поль Погба.
Исследовательский центра CIES Football Observatory опубликовал свой список самых дорогих игроков на сегодняшний день.
Возглавляет рейтинг нападающий «Барселоны» Неймар, стоимость которого по данным центра составляет 210, 7 миллиона евро. На следующей строчке расположился полузащитник «Тоттенхэма» Делле Алли, оцениваемый в 155,1 миллиона. Замыкает тройку еще один представитель «шпор» форвард Гарри Кейн – 153,6 миллиона.
Примечательно, что лидер «Барселоны» Лионель Месси оценен в 151,7 миллиона и идет лишь на четвертом месте. Сразу за ним следует негаснущая звезда «Реала» Криштиану Роналду (112,4 миллиона).
Отметим присутствие в списке и 18-летнего нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, расположившегося на 18-м месте со стоимостью 92,6 миллиона.