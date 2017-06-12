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    CIES Football Observatory назвала Неймара самым дорогим футболистом в мире, Месси и Роналду не попали в первую тройку

    Исследовательский центра CIES Football Observatory опубликовал свой список самых дорогих игроков на сегодняшний день.

    Возглавляет рейтинг нападающий «Барселоны» Неймар, стоимость которого по данным центра составляет 210, 7 миллиона евро. На следующей строчке расположился полузащитник «Тоттенхэма» Делле Алли, оцениваемый в 155,1 миллиона. Замыкает тройку еще один представитель «шпор» форвард Гарри Кейн – 153,6 миллиона.

    Примечательно, что лидер «Барселоны» Лионель Месси оценен в 151,7 миллиона и идет лишь на четвертом месте. Сразу за ним следует негаснущая звезда «Реала» Криштиану Роналду (112,4 миллиона).

    Отметим присутствие в списке и 18-летнего нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, расположившегося на 18-м месте со стоимостью 92,6 миллиона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2017 13:26
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 13 июня 2017, 09:28

      Вообще убогий рейтинг. Футболист стоит ровно столько, сколько за него заплатили. Именно поэтому самый дорогой футболист Поль Погба.

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 12 июня 2017, 20:39

      Ффф топку такие исследовательские центры!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 12 июня 2017, 15:55

      CIES Football Observatory че за чудная контора?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 12 июня 2017, 15:49

      очередной высер какие-то непонятных экспертов, я думаю 99% аудитории первый раз про них слышат

      1
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 12 июня 2017, 15:21

      откуда они взяли эти цмфры?

      -1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 12 июня 2017, 15:18

      Пиарит кто-то парней..., хотят по дороже кому нибудь их вбухать...

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 12 июня 2017, 15:05

      Вообще все эти цены полный бред! 250 лямов годовой ВВП какой нибудь Африканской страны, на который живут миллионы людей...

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 июня 2017, 15:05

      Сколько исследователей - столько рейтингов ! Чего париться !

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 12 июня 2017, 14:59

      Да все они бухарову- лидеру спартаковско-мужитскай сбродной и в подметки не годятся.

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 12 июня 2017, 14:43

      Интересно а кто нибудь из наших в первые 500 попали?

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