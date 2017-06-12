CIES Football Observatory назвала Неймара самым дорогим футболистом в мире, Месси и Роналду не попали в первую тройку

Исследовательский центра CIES Football Observatory опубликовал свой список самых дорогих игроков на сегодняшний день.

Возглавляет рейтинг нападающий «Барселоны» Неймар, стоимость которого по данным центра составляет 210, 7 миллиона евро. На следующей строчке расположился полузащитник «Тоттенхэма» Делле Алли, оцениваемый в 155,1 миллиона. Замыкает тройку еще один представитель «шпор» форвард Гарри Кейн – 153,6 миллиона.

Примечательно, что лидер «Барселоны» Лионель Месси оценен в 151,7 миллиона и идет лишь на четвертом месте. Сразу за ним следует негаснущая звезда «Реала» Криштиану Роналду (112,4 миллиона).

Отметим присутствие в списке и 18-летнего нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, расположившегося на 18-м месте со стоимостью 92,6 миллиона.