Вальбуэна подтвердил, что продолжит карьеру в Турции

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна на своей странице в твиттере выложил фотографию из аэропорта с надписью: «Отъезд в Стамбул». Таким образом, 32-летний игрок практически подтвердил свой переход в один из турецких клубов. Ранее сообщалось, что француз в ближайшее время заключит контракт с «Фененрбахче».

В минувшем сезоне Вальбуэна провел 43 матча, забил 10 мячей и сделал восемь голевых передач. Российским болельщикам он известен по выступлениям за «Динамо» в сезоне-2014/15.