Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вальбуэна подтвердил, что продолжит карьеру в Турции

    Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна на своей странице в твиттере выложил фотографию из аэропорта с надписью: «Отъезд в Стамбул». Таким образом, 32-летний игрок практически подтвердил свой переход в один из турецких клубов. Ранее сообщалось, что француз в ближайшее время заключит контракт с «Фененрбахче».

    В минувшем сезоне Вальбуэна провел 43 матча, забил 10 мячей и сделал восемь голевых передач. Российским болельщикам он известен по выступлениям за «Динамо» в сезоне-2014/15.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2017 12:59
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 13 июня 2017, 10:06

      Хорошую он у нас игру в чемпионате показывал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июня 2017, 17:46

      Хороший игрок. Удачи в Турции!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 12 июня 2017, 14:18

      кем теперь лион будет усиливаться, Митя хороший плеймейкер и не обращая на его возраст отыгрывал, словно ему вновь 20. Хочу и верю что он еще года 3 поиграет в таком же своем темпе. Славный шустрик-коротышка на поле =)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 12 июня 2017, 13:45

      Жаль, что ни один российский клуб не захотел пригласить к себе!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11