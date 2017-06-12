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    В руководстве «Краснодара» назвали бредом информацию о новом контракте Гранквиста с зарплатой 4 миллиона в год

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что «быки» не предлагали защитнику Андреасу Гранквисту двухлетний контракт с годовым окладом в 4 миллиона евро.

    Напомним, Гранквист выступает за «Краснодар» с 2013 года. Его контракт с российским клубом истекает летом 2018 года.

    «Эта информация – бред. Другого слова я подобрать не могу. Это и близко не соответствует действительности. Во-первых, мы не предлагаем двухлетний контракт, во-вторых, не предлагаем 4 миллиона евро в год. У Андреаса еще год контракта, он продолжает его выполнять, у нас нормальные отношения», – сказал Хашиг.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.06.2017 00:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 12 июня 2017, 16:51

      Ну хорошо, а то я уж повелся.
      Постарайтесь его не отпустить только. Мне он кажется очень ценным игроком, хотя вам на меня, конечно, ... Да я и сам на вас наплевать хотел из-за того, что держите Шалимова, но все равно волнуюсь вот.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 12 июня 2017, 09:19

      Теперь все понятно,летят утки!Но,Гранквист все же отличный игрок у быков, несмотря на возраст он на ходу!

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 12 июня 2017, 00:57

      новостникам делать нечего, придумали эту новость про большую зарплату и тут же опровержение через пять минут

      2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 12 июня 2017, 00:55

      Баблё уж потеклё, чегё тепер не позвиздё?

      -2
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 12 июня 2017, 00:31

      как заебали эти утки про трансферы

      3
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