В руководстве «Краснодара» назвали бредом информацию о новом контракте Гранквиста с зарплатой 4 миллиона в год

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что «быки» не предлагали защитнику Андреасу Гранквисту двухлетний контракт с годовым окладом в 4 миллиона евро.

Напомним, Гранквист выступает за «Краснодар» с 2013 года. Его контракт с российским клубом истекает летом 2018 года.

«Эта информация – бред. Другого слова я подобрать не могу. Это и близко не соответствует действительности. Во-первых, мы не предлагаем двухлетний контракт, во-вторых, не предлагаем 4 миллиона евро в год. У Андреаса еще год контракта, он продолжает его выполнять, у нас нормальные отношения», – сказал Хашиг.