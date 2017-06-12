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  • В руководстве «Краснодара» назвали бредом информацию о новом контракте Гранквиста с зарплатой 4 миллиона в год

В руководстве «Краснодара» назвали бредом информацию о новом контракте Гранквиста с зарплатой 4 миллиона в год

12 июня 2017, 00:14
5

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что «быки» не предлагали защитнику Андреасу Гранквисту двухлетний контракт с годовым окладом в 4 миллиона евро.

Напомним, Гранквист выступает за «Краснодар» с 2013 года. Его контракт с российским клубом истекает летом 2018 года.

«Эта информация – бред. Другого слова я подобрать не могу. Это и близко не соответствует действительности. Во-первых, мы не предлагаем двухлетний контракт, во-вторых, не предлагаем 4 миллиона евро в год. У Андреаса еще год контракта, он продолжает его выполнять, у нас нормальные отношения», – сказал Хашиг.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Гранквист Андреас
Комментарии (5)
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СашкаГуров
1497216694
как заебали эти утки про трансферы
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Par Mezan
1497218137
Баблё уж потеклё, чегё тепер не позвиздё?
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карасевщина
1497218223
новостникам делать нечего, придумали эту новость про большую зарплату и тут же опровержение через пять минут
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Бугимен
1497248348
Теперь все понятно,летят утки!Но,Гранквист все же отличный игрок у быков, несмотря на возраст он на ходу!
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Тамхар
1497275511
Ну хорошо, а то я уж повелся. Постарайтесь его не отпустить только. Мне он кажется очень ценным игроком, хотя вам на меня, конечно, ... Да я и сам на вас наплевать хотел из-за того, что держите Шалимова, но все равно волнуюсь вот.
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