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    «Краснодар» предложил Гранквисту новый контракт с зарплатой 4 миллиона в год

    Руководство «Краснодара» намерено сохранить в составе защитника Андреаса Гранквиста. По информации источника, «быки» предложили 32-летнему шведу двухлетний контракт с годовым окладом в 4 миллиона евро.

    Отмети, что сам игрок, чей контракт с российским клубом истекает летом 2018 года, не намерен продлевать соглашение и хочет вернуться в Швецию.

    Напомним, Гранквист выступает за «Краснодар» с 2013 года. В прошедшем сезоне защитник провел за «быков» в РФПЛ 26 матчей, записав на свой счет одну результативную передачу.

    Источник: Expressen.se

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    11.06.2017 22:34
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 12 июня 2017, 06:25

      Тут есть над чем подумать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      tank219 12 июня 2017, 05:04

      брехня

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 12 июня 2017, 00:03

      Вот они, денежки, покупателей Магнита.

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Небесная 12 июня 2017, 16:48

      Это шутка у Вас такая? Я понял. Вторая запятая, кстати, ни к чему. Кроме владельца Краснодара многие торговые предприятия держат, но команды не содержат. Зенит бы ему сразу десятку отвалил, верно? И почему? Потому что деньги ничьи, т.е. народные (мои, Ваши, Ваших родителей - пенсионеров), а у него - свои, т.е. заработанные. И покончим с этой темой.
      Лишь бы Гранквист согласился.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 июня 2017, 23:22

      круто!

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 11 июня 2017, 23:02

      Молодцы Краснодар,отличного игрока стоит удержать!Удачи Гранквиста!

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      Рейтинг: +57

      JanDePisuares 11 июня 2017, 22:55

      Ахуеть

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > JanDePisuares 11 июня 2017, 22:56

      Не то слово....

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 июня 2017, 22:39

      Как бы против ничего не имею, но игроку после 30, кт не обладает титулами и т.п., т.е. просто пахарь - и такие неслабые деньги....

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > insider_retro 11 июня 2017, 23:52

      да не будет такого, это утка какая-то

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