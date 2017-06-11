«Краснодар» предложил Гранквисту новый контракт с зарплатой 4 миллиона в год

Руководство «Краснодара» намерено сохранить в составе защитника Андреаса Гранквиста. По информации источника, «быки» предложили 32-летнему шведу двухлетний контракт с годовым окладом в 4 миллиона евро.

Отмети, что сам игрок, чей контракт с российским клубом истекает летом 2018 года, не намерен продлевать соглашение и хочет вернуться в Швецию.

Напомним, Гранквист выступает за «Краснодар» с 2013 года. В прошедшем сезоне защитник провел за «быков» в РФПЛ 26 матчей, записав на свой счет одну результативную передачу.