Ловчев: «В Англии никто не вспомнит про титулы Слуцкого в России и выход в 1/4 финала ЛЧ. Это очень жесткое место для тренера»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о перспективах Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Халл Сити».

Отметим, что перед российским специалистом стоит задача по возвращению клуба в АПЛ. По итогам прошедшего сезона «тигры» вылетели в Чемпионшип.

«Слуцкий заслужил этот шанс. Он ждал, учился, рвался в бой. Но скажу честно: есть опасения. Англия – очень жесткое место для тренера. Чуть не получилось у великого Моуринью, который годом ранее взял титул, и все – его нет в «Челси». Та же история и с Раньери, добившегося с «Лестером» исторического достижения.

Никто не будет вспоминать, что Слуцкий выводил ЦСКА в 1/4 финала Лиги чемпионов, брал титул в России. Для них это не показатель. Плюс Чемпиошип – своеобразная лига. Там очень много команд и, следовательно, матчей. График сумасшедший.

Это, безусловно, будет очень интересно. И в лучшие времена Газзаев, Семин, Романцев не были особенно востребованы в топ-чемпионатах. Слуцкий сделал важный шаг. И теперь мы увидим работу тренер в других, более жестких условиях. Увидим то, как Слуцкий умеет держать удар, объяснять то, что он хочет видеть от игроков. Все-таки в ЦСКА тренеру оказывалась большая поддержка со стороны президента. Теперь этого не будет», – сказал Ловчев.