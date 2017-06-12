Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев: «В Англии никто не вспомнит про титулы Слуцкого в России и выход в 1/4 финала ЛЧ. Это очень жесткое место для тренера»

Ловчев: «В Англии никто не вспомнит про титулы Слуцкого в России и выход в 1/4 финала ЛЧ. Это очень жесткое место для тренера»

12 июня 2017, 00:05
5

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о перспективах Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Халл Сити».

Отметим, что перед российским специалистом стоит задача по возвращению клуба в АПЛ. По итогам прошедшего сезона «тигры» вылетели в Чемпионшип.

«Слуцкий заслужил этот шанс. Он ждал, учился, рвался в бой. Но скажу честно: есть опасения. Англия – очень жесткое место для тренера. Чуть не получилось у великого Моуринью, который годом ранее взял титул, и все – его нет в «Челси». Та же история и с Раньери, добившегося с «Лестером» исторического достижения.

Никто не будет вспоминать, что Слуцкий выводил ЦСКА в 1/4 финала Лиги чемпионов, брал титул в России. Для них это не показатель. Плюс Чемпиошип – своеобразная лига. Там очень много команд и, следовательно, матчей. График сумасшедший.

Это, безусловно, будет очень интересно. И в лучшие времена Газзаев, Семин, Романцев не были особенно востребованы в топ-чемпионатах. Слуцкий сделал важный шаг. И теперь мы увидим работу тренер в других, более жестких условиях. Увидим то, как Слуцкий умеет держать удар, объяснять то, что он хочет видеть от игроков. Все-таки в ЦСКА тренеру оказывалась большая поддержка со стороны президента. Теперь этого не будет», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Англия. Премьер-лига Халл Сити Слуцкий Леонид Ловчев Евгений
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
tank219
1497233531
Слуцкий решил как Маугли - мы принимаем бой. Вызов очень серьезный, если не выполнит задачу - проклянут и карьере в Европе кирдык. Если получится, то совсем другая картина маслом. Именно так и поступают люди, сами делающие свою судьбу. Искренне желаю ему успеха.
Ответить
mihail200606
1497247089
Блин, сколько экспертов говенных, которые очевидными вещами засирают виртуальное пространство.. И так это всем понятно что слуцкий там сейчас никто и если провалится забудут о нем через 5минут..
Ответить
fanchik
1497250729
Слуцкий заслуживает шанс поработать в Англии,(он к этому шёл ,готовился и получал поддержку в лице Абрамовича)а вот не состоявшийся тренер Ловчев вообще ничего не заслуживает и часто "сгущает краски" и чего-то опасается.В любом чемпионате ,любой тренер подвержен риску быть уволенным ,если нет результата.Слуцкий после английских приключений станет ещё сильнее как тренер в можно не сомневаться Ловчеву.
Ответить
dok66
1497269620
Газзаев , Семин , Романцев никогда не рвались в европейские топы. ЛВС сделал вызов судьбе и Молодец ! Респект !
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
3
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
4
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
1
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
7
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Российский футболист сыграл против «Челси»
Вчера, 18:32
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
Вчера, 11:30
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
Вчера, 10:16
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
Вчера, 01:11
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
12 августа
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
11 августа
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+