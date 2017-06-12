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    Ловчев: «В Англии никто не вспомнит про титулы Слуцкого в России и выход в 1/4 финала ЛЧ. Это очень жесткое место для тренера»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о перспективах Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Халл Сити».

    Отметим, что перед российским специалистом стоит задача по возвращению клуба в АПЛ. По итогам прошедшего сезона «тигры» вылетели в Чемпионшип.

    «Слуцкий заслужил этот шанс. Он ждал, учился, рвался в бой. Но скажу честно: есть опасения. Англия – очень жесткое место для тренера. Чуть не получилось у великого Моуринью, который годом ранее взял титул, и все – его нет в «Челси». Та же история и с Раньери, добившегося с «Лестером» исторического достижения.

    Никто не будет вспоминать, что Слуцкий выводил ЦСКА в 1/4 финала Лиги чемпионов, брал титул в России. Для них это не показатель. Плюс Чемпиошип – своеобразная лига. Там очень много команд и, следовательно, матчей. График сумасшедший.

    Это, безусловно, будет очень интересно. И в лучшие времена Газзаев, Семин, Романцев не были особенно востребованы в топ-чемпионатах. Слуцкий сделал важный шаг. И теперь мы увидим работу тренер в других, более жестких условиях. Увидим то, как Слуцкий умеет держать удар, объяснять то, что он хочет видеть от игроков. Все-таки в ЦСКА тренеру оказывалась большая поддержка со стороны президента. Теперь этого не будет», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.06.2017 00:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 июня 2017, 15:13

      Газзаев , Семин , Романцев никогда не рвались в европейские топы. ЛВС сделал вызов судьбе и Молодец ! Респект !

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 12 июня 2017, 09:58

      Слуцкий заслуживает шанс поработать в Англии,(он к этому шёл ,готовился и получал поддержку в лице Абрамовича)а вот не состоявшийся тренер Ловчев вообще ничего не заслуживает и часто "сгущает краски" и чего-то опасается.В любом чемпионате ,любой тренер подвержен риску быть уволенным ,если нет результата.Слуцкий после английских приключений станет ещё сильнее как тренер в можно не сомневаться Ловчеву.

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 12 июня 2017, 08:58

      Блин, сколько экспертов говенных, которые очевидными вещами засирают виртуальное пространство.. И так это всем понятно что слуцкий там сейчас никто и если провалится забудут о нем через 5минут..

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      Рейтинг: +563

      tank219 12 июня 2017, 05:12

      Слуцкий решил как Маугли - мы принимаем бой. Вызов очень серьезный, если не выполнит задачу - проклянут и карьере в Европе кирдык. Если получится, то совсем другая картина маслом. Именно так и поступают люди, сами делающие свою судьбу. Искренне желаю ему успеха.

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