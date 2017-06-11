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    Моуринью лично убедил Морату перейти в «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью убедил форварда «Реала» Альваро Морату перейти к нему в команду после личного разговора. Португальский специалист разговаривал с Моратой по телефону. После этого испанец принял окончательное решение о смене команды.

    Ранее сообщалось, что переход в «МЮ» сделает Морату самым дорогим игроком в истории испанского футбола. Нападающий уговаривает Гарета Бэйла поехать в Англию вместе с ним.

    В прошедшем сезоне испанской Примеры Мората провел за «Реал» 26 матчей, забив 15 голов и сделав пять голевых передач.

    Источник: Marca

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    11.06.2017 19:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 11 июня 2017, 21:30

      прошлым летом эпопея с Погба была,в этом году Мората!до самой сделки мусолить будут по ходу

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