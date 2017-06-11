Моуринью лично убедил Морату перейти в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью убедил форварда «Реала» Альваро Морату перейти к нему в команду после личного разговора. Португальский специалист разговаривал с Моратой по телефону. После этого испанец принял окончательное решение о смене команды.

Ранее сообщалось, что переход в «МЮ» сделает Морату самым дорогим игроком в истории испанского футбола. Нападающий уговаривает Гарета Бэйла поехать в Англию вместе с ним.

В прошедшем сезоне испанской Примеры Мората провел за «Реал» 26 матчей, забив 15 голов и сделав пять голевых передач.