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    Скауты «Арсенала» просматривали Головина в матче с Венгрией и будут следить за ним во время Кубка конфедераций

    Скауты «Арсенала» просматривали полузащитника сборной России Александра Головина во время товарищеского матча против Венгрии (3:0) и будут следить за ним во время Кубка конфедераций-2017. Об этом заявил футбольный агент Шандор Варга.

    «На самом деле скауты «Арсенала» приезжали на матч Венгрия – Россия (0:3) в Будапешт и просматривали этого футболиста. Но лондонский клуб просматривает примерно 100 игроков одновременно, так что говорить о переходе пока рановато. Эти скауты уже рассказали, что будут работать в России на Кубке конфедераций. Если там футболисты хорошо себя проявят против чемпионов Европы и мира, то шансов на переход будет больше», – сказал Варга.

    Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за переход 21-летнего россиянина 10 миллионов фунтов стерлингов, после чего оставит на год в ЦСКА или отправит в аренду в «Халл Сити».

    Головин может перейти в лондонский «Арсенал». Это правда?

    Источник: ТАСС

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    11.06.2017 16:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1709

      Краса 11 июня 2017, 17:19

      Скаутам «Арсенала» смотреть больше не куда, что ли ???

      2
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      Рейтинг: +51

      Tlekhugov 11 июня 2017, 17:17

      Ему не стыдно было за позор на Евро, а попадет на скамейку Арсенала, так вообще про землю забудет))

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 июня 2017, 16:17

      Не просто просматривали, а делали и запись его индивидуальных действий на поле. И не первый уже раз... И не только скауты "Арсенала"... :-))) Иначе на хрен они вообще нужны? Сплетни разводить, как бабушки у подъезда?

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > cska-62 11 июня 2017, 16:57

      Его еще с 15 года пиарят, не уж то получше не могли найти игрока для этого? В нападении бей-беги, в защите, чисто номер отбывает, ни кого толком не держит...

      -1
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