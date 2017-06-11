Скауты «Арсенала» просматривали Головина в матче с Венгрией и будут следить за ним во время Кубка конфедераций

Скауты «Арсенала» просматривали полузащитника сборной России Александра Головина во время товарищеского матча против Венгрии (3:0) и будут следить за ним во время Кубка конфедераций-2017. Об этом заявил футбольный агент Шандор Варга.

«На самом деле скауты «Арсенала» приезжали на матч Венгрия – Россия (0:3) в Будапешт и просматривали этого футболиста. Но лондонский клуб просматривает примерно 100 игроков одновременно, так что говорить о переходе пока рановато. Эти скауты уже рассказали, что будут работать в России на Кубке конфедераций. Если там футболисты хорошо себя проявят против чемпионов Европы и мира, то шансов на переход будет больше», – сказал Варга.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за переход 21-летнего россиянина 10 миллионов фунтов стерлингов, после чего оставит на год в ЦСКА или отправит в аренду в «Халл Сити».

Головин может перейти в лондонский «Арсенал». Это правда?