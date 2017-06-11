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    Бышовец считает, что Ибрагимович и Халк не нужны «Зениту»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец выразил мнение, что «Зениту» не нужно приобретать нападающих Златана Ибрагимовича и Халка.

    Ранее сообщалось, что петербургский клуб во время летнего трансферного окна планирует вести агрессивную кампанию по приобретению игроков.

    – Заговорили о том, что «Зенит» возьмет Ибрагимовича.

    – Не знаю, зачем он нужен. Так же, как и Халк. Это уже отыгранные люди. Халка уже не вызывают в сборную Бразилии. О нем там забыли. В силу не слишком высокой напряженности нашего чемпионата мы несколько переоценили уровень иностранцев в Премьер-лиге. В России нет критерия легионера – по вызову в национальные сборные, поэтому в том числе мы и неконкурентоспособны в Лиге чемпионов.

    – Почему вы считаете, что Ибрагимович отыгран?

    – Травма колена очень тяжелая и для таких крупных игроков восстановление крайне тяжело. Данни возвращался три раза, но португалец легок и мобилен. Для Зобнина возвращение также не станет большой проблемой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2017 14:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 июня 2017, 15:46

      А кто сказал , что они нужны Зениту ! ОБС - это еще не новость !

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 11 июня 2017, 15:28

      Всё правильно, сбитые лётчики не нужны. И про критерий игр за сборную для легионеров правильно, чтоб не набирали сброд всякий.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 июня 2017, 14:39

      Странное мнение.Куда уж Халку с Иброй.... Кокоша с Дзюбой явно,приоритетнее, ведь они в сборную вызываются.

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