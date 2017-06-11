Бышовец считает, что Ибрагимович и Халк не нужны «Зениту»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец выразил мнение, что «Зениту» не нужно приобретать нападающих Златана Ибрагимовича и Халка.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб во время летнего трансферного окна планирует вести агрессивную кампанию по приобретению игроков.

– Заговорили о том, что «Зенит» возьмет Ибрагимовича.

– Не знаю, зачем он нужен. Так же, как и Халк. Это уже отыгранные люди. Халка уже не вызывают в сборную Бразилии. О нем там забыли. В силу не слишком высокой напряженности нашего чемпионата мы несколько переоценили уровень иностранцев в Премьер-лиге. В России нет критерия легионера – по вызову в национальные сборные, поэтому в том числе мы и неконкурентоспособны в Лиге чемпионов.

– Почему вы считаете, что Ибрагимович отыгран?

– Травма колена очень тяжелая и для таких крупных игроков восстановление крайне тяжело. Данни возвращался три раза, но португалец легок и мобилен. Для Зобнина возвращение также не станет большой проблемой.