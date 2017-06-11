Источник: «Эвертон» готов приобрести Классена за 20 миллионов

Полузащитник «Аякса» Дэви Классен близок к продолжению карьеры в Англии. Как сообщается, футболиста намерен приобрести «Эвертон». «Ириски» готовы заплатить за 23-летнего хавбека 20 миллионов фунтов стерлингов.

«В Англии большие требования, а поэтому техничным футболистам не всегда удается раскрыться полностью. Классен же показывает значительный прогресс», – заявил главный тренер «Эвертона» Рональд Куман.

В завершившемся сезоне полузащитник провел в чемпионате Голландии 33 матча, в которых забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.