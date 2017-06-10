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    Главный тренер «Халл Сити» выступил против лимита на легионеров в РФПЛ

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прилетел в Волгоград, где выступил перед студентами. Специалист рассказал, что лимит на легионеров в РФПЛ мешает российским футболистам добиваться прогресса.

    – Как считаете, лимит на легионеров нужен российскому футболу?

    – А давайте я отвечу вопросом на вопрос – пускай это некорректно, но я воспользуюсь своим правом сегодня. А скажите-ка, пожалуйста, зачем лимит вообще нужен? Чем он поможет? Что получилось? Ваше мнение. Мы же вводили его зачем-то.

    – Э, ну, чтобы больше наших классных игроков раскрывались... С другой стороны, отсутствие конкуренции кому-то мешает раскрыться.

    – То есть лимит, вы считаете, для того, чтобы наши футболисты больше играли, верно?

    – Ну, типа да.

    – Хорошо. Вот мой любимый пример. Рондона продали в «Вест Бромвич», чтобы играть мог Дзюба. А потом мы хотим чего-то выиграть в сборной. Но Дзюба выходит на чемпионате мира или Европы против команд, где нет лимита. Что же дальше? Дзюба на поле покажет вместо карточки российский паспорт – и Рондон уйдет с поля? Или скажет Рондону: «Слушай, я россиянин, подвинься. Не мешай, дай я гол забью». Но нет, такие законы не действуют.

    Чтобы сделать сборную СИЛЬНЕЕ, мы создаем для ее игроков более легкий путь – где логика? Касается любого вида деятельности. Ок, предположим, мы хотим, чтобы наши студенты лучше занимались. Давайте им предоставим на два дня больше выходных, и через месяц выдадим диплом, идите работайте! Думаю, вы будете рады – но разве вам это поможет?

    Вот и российские футболисты были бы значительно сильнее, если бы выиграли конкуренцию у серьезных иностранцев. А если не можешь – ну, это ж спорт, сиди тогда на лавке, какие вопросы.

    Другой пример. Когда английская Премьер-лига «поперла», она тоже страдала от малого количества англичан. Тем не менее второй год подряд лучший бомбардир турнира – англичанин (Варди, потом Кейн), а лучший ассистент – Алли. Все они выросли, потому что развивались в жесточайшей конкурентной среде.

    И еще момент. Взглянем на составы российских клубов. Практически у всех в основе – больше пяти россиян. О лимите уже никто не волнуется – у клубов сложности с финансами. А вот несколько лет назад шли сумасшедшие вливания – «Анжи», «Зенит», «Динамо». И, например, Саше Кокорину – суперталантливому футболисту – куда больше помогла бы прямая конкуренция с Кураньи, нежели «конкуренция» с другим россиянином, который по умолчанию, ниже Александра по уровню. Хотя делалось-то все из лучших побуждений. Почти уверен, что после чемпионата мира-2018 лимит в нынешнем виде отменят. Но глобально это ничего не поменяет. То время, когда у нас реально был топ-топ-топ чемпионат (Вальбуэна, Виллиан, Это’О, Витсель, Халк и так далее), к сожалению, потеряно. Может, оно когда-нибудь вернется – дай Бог.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.06.2017 08:13
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +91

      paketiwe 10 июня 2017, 17:27

      "Э, ну, ну типа да".
      Волгоградская интеллигенция собралась.

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 10 июня 2017, 13:58

      Какое ему дело до России. Посмотрим, что в Англии выиграет, бегемотик.

      -1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 10 июня 2017, 12:58

      10000000%%%% ПОДДЕРЖИВАЮ!!!
      НЕ ПРОСТО СЛОВА - А АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ!!!

      1
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      Рейтинг: +114

      Wertalet 10 июня 2017, 12:54

      Леонид Викторович сказал то, что знают и понимают все, но почему-то молчат....Только при отсутствии лимита наши футболисты либо заиграют в футбол, либо завяжут с этим делом и пойдут работать на завод...

      1
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 10 июня 2017, 12:07

      Ну то,что он против лимита на легионеров -это понятно,два-три мастера в команде (как это было при нем в ЦСКА) способны дать результат,с ними не надо возиться,учить их (хотя тренеры на то и существуют,чтобы игроков учить !) да плюс еще и на трансферах от их продажи поиметь!
      А не будет легионеров в команде-так это им надо будет всерьез с футболистами заниматься так,как это делали в свое время Бесков,Лобановский-скольких игроков из первой и второй лиг они вывели в мастеров,но сколько времени и сил они отдавали своим командам,причем они были не только спортивными наставниками,но и воспитателями-и именно поэтому у них многие футболисты были не просто игроками,но и личностями! ВОТ ОТКУДА НОГИ РАСТУТ!

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      Рейтинг: +728

      GammiD 10 июня 2017, 10:47

      Тут дело не только в конкуренции, молодым ребятам в 18-19 лет насыпают столько бабла, что им открываются новые возможности и в силу свое возраста многие не могут справится с этими соблазнами. Крутые тачки, клубы, шлюшки. бухло и я бы в 18 лет на футбол забивать начал. что уж греха таить... Когда ты в 20-20 года получаешь 50-100 млн руб в год то считаешь что уже добился всего и зачем пахать на тренировках. Потом в 24-26 набираются ума. но время уже упущено...

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 10 июня 2017, 10:30

      заголовок бомба!!!)

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 июня 2017, 10:05

      А когда работал в России, то по вопросу о лимите юлил, как мог... Их здесь охранники Мутко под прицелом "калашникова" держат, что ли?

      1
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > cska-62 11 июня 2017, 12:01

      Ненадо, он всегда был против лимита

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      Рейтинг: +383

      Docentusa 10 июня 2017, 09:19

      О! Как в АПЛ попал ,так сразу разговорился!!!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 июня 2017, 08:55

      Ну вот, получил работу в Англии, сразу стал говорить честно и прямо. Те кто еще зависим от РФС продолжают юлить и говорить вслух то, во что сами не верят.
      Вот что с человеком делает свободная страна.

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