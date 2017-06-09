Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фурсенко: «Луческу – очень добрый человек. У него не сложилось с игроками»

    Гендиректор «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал сотрудничество с Мирчей Луческу и поделился планами на следующий сезон.

    «Луческу на самом деле очень добрый человек. Я общался с ним каждый день на протяжении последней недели. У него не сложилось немного с игроками. Скорее всего, в силу мягкости характера. А сейчас ему ужасно обидно: он ведь всегда был победителем.

    Основная моя задача – зрелищная игра и работа на болельщиков. Я был председателем маркетингового отдела УЕФА, хорошо знаю экономику футбола, знаю, как осуществляется взаимодействие между клубами и его поклонниками. В приоритете у меня всегда будут болельщики. Мы будем встречаться регулярно, постоянно находиться в контакте.

    В клуб вернулся Константин Сарсания (спортивный директор – прим. «Бомбардира»), которого я считаю самым большим профессионалом в российском футболе. Все клубы, в которых он работал, очень хорошо развивались. Он редко допускает ошибки, и я полностью ему доверяю.

    Прошлый сезон стал хорошим уроком. Мы сами проиграли «Спартаку», злее будем теперь. Нам нужно побеждать за явным преимуществом. Это будет основной нашей задачей. Все в команде это понимают, и я обещаю, что так будет», – сказал Фурсенко.

    Напомним, Луческу возглавил петербургский клуб в мае 2016 года. Под его руководством команда заняла третье место в минувшем розыгрыше РФПЛ. 28-го мая специалист был уволен, а 1-го июня его преемником стал Роберто Манчини.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2017 21:31
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 июня 2017, 02:20

      Оптимизм - хорошее качество. Но
      Фурсенко уж больно мечтателен. За явным преимуществом... Над кем?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 10 июня 2017, 00:18

      Добрый человек - не профессия.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 июня 2017, 00:09

      его время ушло пора дать дорогу более молодым тренерам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 9 июня 2017, 23:08

      нытик он "хороший" был...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      sold93 9 июня 2017, 22:56

      ... и с судьями)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      zenit2012 9 июня 2017, 22:44

      хороший человек не профессия!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Питер FM 9 июня 2017, 22:08

      Луческу не подошёл..бывает ..руки пожали ..поблагодарили ..и досвидания ...нам он тоже не нравился ..все виноваты кроме него..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 9 июня 2017, 21:53

      Фурсенко: - "ты хороший человек, но давай досвидания"!!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11