Фурсенко: «Луческу – очень добрый человек. У него не сложилось с игроками»

Гендиректор «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал сотрудничество с Мирчей Луческу и поделился планами на следующий сезон.

«Луческу на самом деле очень добрый человек. Я общался с ним каждый день на протяжении последней недели. У него не сложилось немного с игроками. Скорее всего, в силу мягкости характера. А сейчас ему ужасно обидно: он ведь всегда был победителем.

Основная моя задача – зрелищная игра и работа на болельщиков. Я был председателем маркетингового отдела УЕФА, хорошо знаю экономику футбола, знаю, как осуществляется взаимодействие между клубами и его поклонниками. В приоритете у меня всегда будут болельщики. Мы будем встречаться регулярно, постоянно находиться в контакте.

В клуб вернулся Константин Сарсания (спортивный директор – прим. «Бомбардира»), которого я считаю самым большим профессионалом в российском футболе. Все клубы, в которых он работал, очень хорошо развивались. Он редко допускает ошибки, и я полностью ему доверяю.

Прошлый сезон стал хорошим уроком. Мы сами проиграли «Спартаку», злее будем теперь. Нам нужно побеждать за явным преимуществом. Это будет основной нашей задачей. Все в команде это понимают, и я обещаю, что так будет», – сказал Фурсенко.

Напомним, Луческу возглавил петербургский клуб в мае 2016 года. Под его руководством команда заняла третье место в минувшем розыгрыше РФПЛ. 28-го мая специалист был уволен, а 1-го июня его преемником стал Роберто Манчини.