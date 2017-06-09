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    Товарищеский матч. Сборные России и Чили сыграли вничью

    Товарищеская встреча между командами России и Чили завершилась со счетом 1:1. Счет открыл защитник «Кальяри» Маурисио Исла, равенство восстановил игрок обороны ЦСКА Виктор Васин.

    Товарищеский матч.

    Россия – Чили – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Россия: Акинфеев, Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Васин, Комбаров (Жирков, 73), Смольников (Ерохин, 66), Глушаков, Самедов, Миранчук (Полоз, 60), Головин, Смолов (Бухаров, 86).

    Чили: Эррера, Хара, Медель (Диас, 63), Босежур, Исла, Родригес, Фунсалида (Санчес, 55), Арангис (Гутьеррес, 74), Видаль (Пинарес, 81), Эрнандес (Сильва, 77), Варгас (Сагаль, 81).

    Голы: 0:1 – Исла, 56; 1:1 – Васин, 67.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.06.2017 20:55
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 июня 2017, 03:14

      Рада, пусть и ничья, а я в прогнозах даже такого шанса нашим не оставила...

      0
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      Рейтинг: +30

      Kavkazec 07 10 июня 2017, 01:43

      если честно Россия сегодня играла немножко напугливо...чуть что сразу отдавали пас назад, а это не очень и хорошо... Но результат конечно устраивает нас)

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 10 июня 2017, 01:16

      Хороший матч! Как я и говорил много раз, с такой у нас проблем нет, главная проблема в обороне!

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 10 июня 2017, 00:13

      отлично!

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная 9 июня 2017, 23:27

      Ну сегодня норм сыграли. Не скажешь, что вату катали

      2
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      Рейтинг: +110

      Firevet 9 июня 2017, 23:24

      Самое главное, пока зоть можно смотреть. И не выключать. А там и руский авось) но главное что нужно уходить от авось, и будет счастье

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Жак-Энтони 9 июня 2017, 22:26

      Кто одмин этого великолепного сайта, скажите ему

      0
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      Рейтинг: +10

      Жак-Энтони 9 июня 2017, 22:09

      одмин, чё такое, пересмотри данные по группе б, зона океания, 1ое и 2ое место поменяй местами)

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 9 июня 2017, 22:04

      В целом действовали не плохо .Но думаю,Бухаров вообще не в тему . Коко сыграл бы на много сильнее на позиции центр-форворда . И быстрее и техничнее ,чем Бухаров это точно. Пропущенный гол считаю на совести Комбарова,но и пас был просто космическим, здесь заслуга Алексис Санчеса). Думаю,Жирный лучше Комбарова на позиции левого крайнего. А так ,сборной в целом есть куда рости ,как и в созидании ,так и в разрушении.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > shurik45 9 июня 2017, 22:09

      сегодня Бухаров играл с 85-ой минуты..... действительно не в тему было бы на 86-ой заменить его на Кокошу, тем более, что Кокоша пока не в составе.....

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > семёнычев 9 июня 2017, 22:14

      Я сужу не по нынешней игре,а в целом по функционалу . На сколько тот или иной футболист смог бы максимально принести пользы в сборной на данный момент. Скорость просто необходима нашей сборной,и у Коко она есть.Но только на позиции центр-форварда .

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > shurik45 9 июня 2017, 22:27

      из нашего трио космодзю представлен посмобух))))
      так сказать, за скоростного Кокошу отвечает Полоз, а роль Бухарова- замещать столба Дзюбу....
      не заметил я сегодня пасов для скоростного ухода... из обороны выходим за два захода, сначала до центра и снова возвращаемся...

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > семёнычев 9 июня 2017, 22:38

      Дружище,да не нужен сборной- столб . Сборной нужен скоростной и комбинационный стиль игры. Быстрый переход из обороны в атаку ,который необходимо нарабатывать на тренировках .

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > shurik45 9 июня 2017, 23:29

      я что ли возражаю?)))))
      Бухарова не от хорошей жизни взяли в сборную... точно так же, как и Дзюбу.... два столба, способных сыграть при подаче с фланга или углового в соотношении 1: 50
      каждый пятидесятый угловой может закончится голом))))
      во всяком случае у Черчесова своя голова на плечах... взял, значит нужен ему столб...

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 9 июня 2017, 22:03

      Уже повеселее, общий прогресс очевиден, молодцы, осталось наладить в атаке ..поострее, нестандартнее, из группы надо выходить! Ждёмс..

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