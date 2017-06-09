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Товарищеский матч. Сборные России и Чили сыграли вничью

9 июня 2017, 20:55
45

Товарищеская встреча между командами России и Чили завершилась со счетом 1:1. Счет открыл защитник «Кальяри» Маурисио Исла, равенство восстановил игрок обороны ЦСКА Виктор Васин.

Товарищеский матч.

Россия – Чили – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Россия: Акинфеев, Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Васин, Комбаров (Жирков, 73), Смольников (Ерохин, 66), Глушаков, Самедов, Миранчук (Полоз, 60), Головин, Смолов (Бухаров, 86).

Чили: Эррера, Хара, Медель (Диас, 63), Босежур, Исла, Родригес, Фунсалида (Санчес, 55), Арангис (Гутьеррес, 74), Видаль (Пинарес, 81), Эрнандес (Сильва, 77), Варгас (Сагаль, 81).

Голы: 0:1 – Исла, 56; 1:1 – Васин, 67.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (45)
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bset
1497031090
Ну в целом неплохо. Вот только все-таки Видаль без нарушения забил.
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cska-62
1497031122
Пока это лучший матч черчесовской сборной. С учётом силы соперника и самый сложный. Потряс Глушаков. Нагляделся, как играют такие мастера, как Санчес, Видаль и Исла, и так ударил в падении через себя примерно с 10 метров в самый угол, что только мастерство Эрреры спасло ворота чилийцев! Браво, Денис! Так держать! И так играть!
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Pourport
1497031233
Или мы в грязь не дали,или чилийцы мало старались!)
Товарищ вон даже ножницами промахал,наверно Санчес укусил в перерыве!)
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anatolik25
1497031329
Ну по сравнению с тем что было, последние 2 игры очень даже ничего, посмотрел с удовольствием.
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Йогурт Мэн
1497031627
ставил на ничью и тм2.5 - спасибо, ребята) а по матчу.. гол Видаля-верный гол второй гол Чили-наверно офсайд пенальти в ворота Чили не защитан (рука) Васин-молодец и очень скромный парень выходит, что ничья заслуженная (если не считать не назначенный пенальти-их тоже не всегда забивают) игроки Чили - крепкие перцы (не зря на 4-м месте), Видаль и Санчес - вообще огонь у нас отдельно выделять не буду. молодец Васин. молодец капитан Акинфеев. но если хотите уважения, то молодцами надо быть всегда. матчем доволен и не только из-за выигранных ставок. игра была интересная
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Par Mezan
1497031943
Хоть что-то нарисовалось... Вполне достойно в ближних быстрых пасах. Нападение несыграно - боятся идти на обострение. Спартаковцы и Ростовчане порадовали. Спасибо, игроки Сборной России!
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GoLenaStop
1497032599
Чилийцы красиво провели разведку боем. Хорошо, что Черчесов сберёг секреты и засады, не выдал тайны, с помощью которой Сборная России выиграет КК...Хи.
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zenit2012
1497034963
Чилийцы прибавят и наши поплывут...всё будет ясно на официальных встречах...
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xLINDAx
1497034986
Уже повеселее, общий прогресс очевиден, молодцы, осталось наладить в атаке ..поострее, нестандартнее, из группы надо выходить! Ждёмс..
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Небесная
1497040023
Ну сегодня норм сыграли. Не скажешь, что вату катали
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