Товарищеский матч. Сборные России и Чили сыграли вничью

Товарищеская встреча между командами России и Чили завершилась со счетом 1:1. Счет открыл защитник «Кальяри» Маурисио Исла, равенство восстановил игрок обороны ЦСКА Виктор Васин.

Товарищеский матч.

Россия – Чили – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Россия: Акинфеев, Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Васин, Комбаров (Жирков, 73), Смольников (Ерохин, 66), Глушаков, Самедов, Миранчук (Полоз, 60), Головин, Смолов (Бухаров, 86).

Чили: Эррера, Хара, Медель (Диас, 63), Босежур, Исла, Родригес, Фунсалида (Санчес, 55), Арангис (Гутьеррес, 74), Видаль (Пинарес, 81), Эрнандес (Сильва, 77), Варгас (Сагаль, 81).

Голы: 0:1 – Исла, 56; 1:1 – Васин, 67.