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  • В «Рубине» готовы предоставить Бердыеву полную возможность реализоваться

В «Рубине» готовы предоставить Бердыеву полную возможность реализоваться

9 июня 2017, 09:54
1

Президент «Рубина» Радик Шаймиев рассказал о том, на каких условиях возвращается в Казань Курбан Бердыев. По его словам, у специалиста не должно быт обиды на клуб, учитывая его мудрость. Напомним, что Бердыев уже прибыл в Казань, где команда проходит медицинский осмотр после выхода из отпуска.

– На каких условиях Бердыев согласился вернуться?

– На человеческих. Эти условия устроили и меня, и его. Идеальный вариант.

– Не был ли переход осложнен каким-то взаимными обидами между ним и руководством республики?

– Президент публично порекомендовал рассмотреть кандидатуру Курбана Бекиевича, значит, они остались в нормальных отношениях. Я с ним согласен – Бердыев нужен, чтобы поднять дух команды и болельщиков.

Мог ли сам Курбан Бекиевич обидеться? Наверное – в его адрес звучали и публичные упреки, и закулисные. Но как мудрый человек он видит возможность двигаться дальше, раз нужен клубу. Сегодня его желание – заниматься только спортивной частью работы. Надеюсь, мы предоставим ему и его тренерскому составу полную возможность реализоваться.

– А футбол тоже будет другой?

– Модели формирования нашей игры будет выстраивать главный тренер.

– Бердыев всегда отличался крайней закрытостью. Какая будет информационная политика у «Рубина»?

– За Курбана Бекиевича ответить не смогу. Что касается меня, я закрываться не собираюсь. Мы обязательно найдем форму общения с болельщиками. Мы работаем ради них.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (1)
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FaTeK1945ru
1497021336
...Шаймиев,если вы не будете мешать аксакалу футбола,то он выведет Рубин на должный уровень! Но не ждите чудес,это не цирк просто надо уметь ждать!!! Рубин и Курбан Бикеевич ВПЕРЁД--АЛГА !!!
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