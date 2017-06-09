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    Отборочные матчи к ЧМ. Дубль Пулишича принес победу США над сборной Тринидада и Тобаго

    В товарищеском матче сборная США на домашнем поле обыграла в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 команду Тринидада и Тобаго. Игра завершилась со счетом 2:0. Встреча прошла в Денвере на стадионе «Дикс Спортинг Гудс Парк». Отметим, что оба гола в этой встрече на свой счет записал полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич.

    Американцы занимают первое место в группе C, набрав 13 очков. Сборная Тринидада и Тобаго располагается на второй позиции с 11 очками.

    Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ. 5-й тур

    США – Тринидад и Тобаго – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Пулишич, 52; 2:0 – Пулишич, 62

    Календарь отбора ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)

    Турнирная таблица отбора ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.06.2017 06:15
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