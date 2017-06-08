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    Алексей Березуцкий хочет стать чемпионом России на новом стадионе ЦСКА

    Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий, продливший сегодня контракт с армейцами, заявил, что намерен выиграть чемпионат России на новом стадионе клуба.

    Новое соглашение Березуцкого с московской командой рассчитано до конца следующего сезона.

    «ЦСКА никогда не устанет побеждать! За 15 лет в клубе я выиграл практически все, но, несмотря на это, у меня достаточно футбольной мотивации. Хочу стать чемпионом на нашей новой арене!» – сказал Березуцкий.

    Напомним, что Березуцкий выступает за ЦСКА с 2002 года. За это время он провел в составе армейцев 473 матча, забив десять голов.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    08.06.2017 16:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 9 июня 2017, 05:35

      Не только у вас новые стадионы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 июня 2017, 21:59

      Только так и должно быть в новом сезоне! При достаточно зрелищной, осмысленной и командной игре, которую делает Гончаренко! ВПЕРЁД, ЦСКА! Есть теперь тренер, а это - главное!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 июня 2017, 20:23

      Это фантастика сынок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 8 июня 2017, 16:54

      Станешь,куда ты денешься)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 8 июня 2017, 16:19

      Нужно новую арену ЦСКА освятить золотом ЧР !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > dok66 8 июня 2017, 18:14

      Док66, извини, вместо + по ошибке - поставил.

      0
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