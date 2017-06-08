Алексей Березуцкий хочет стать чемпионом России на новом стадионе ЦСКА

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий, продливший сегодня контракт с армейцами, заявил, что намерен выиграть чемпионат России на новом стадионе клуба.

Новое соглашение Березуцкого с московской командой рассчитано до конца следующего сезона.

«ЦСКА никогда не устанет побеждать! За 15 лет в клубе я выиграл практически все, но, несмотря на это, у меня достаточно футбольной мотивации. Хочу стать чемпионом на нашей новой арене!» – сказал Березуцкий.

Напомним, что Березуцкий выступает за ЦСКА с 2002 года. За это время он провел в составе армейцев 473 матча, забив десять голов.