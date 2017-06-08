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  • Алексей Березуцкий хочет стать чемпионом России на новом стадионе ЦСКА

Алексей Березуцкий хочет стать чемпионом России на новом стадионе ЦСКА

8 июня 2017, 16:00
10

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий, продливший сегодня контракт с армейцами, заявил, что намерен выиграть чемпионат России на новом стадионе клуба.

Новое соглашение Березуцкого с московской командой рассчитано до конца следующего сезона.

«ЦСКА никогда не устанет побеждать! За 15 лет в клубе я выиграл практически все, но, несмотря на это, у меня достаточно футбольной мотивации. Хочу стать чемпионом на нашей новой арене!» – сказал Березуцкий.

Напомним, что Березуцкий выступает за ЦСКА с 2002 года. За это время он провел в составе армейцев 473 матча, забив десять голов.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей
Комментарии (10)
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dok66
1496927988
Нужно новую арену ЦСКА освятить золотом ЧР !
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DUMOH
1496930097
Станешь,куда ты денешься)))
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Диктор
1496942632
Это фантастика сынок.
Ответить
cska-62
1496948368
Только так и должно быть в новом сезоне! При достаточно зрелищной, осмысленной и командной игре, которую делает Гончаренко! ВПЕРЁД, ЦСКА! Есть теперь тренер, а это - главное!
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Дядя Серёжа
1496975745
Не только у вас новые стадионы.
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