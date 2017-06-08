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    Сарсания заявил, что «Зениту» интересен Азмун

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания признался, что нападающий «Ростова» Сердар Азмун интересен петербургскому клубу. При этом он подчеркнул, что иранский футболист на данный момент не входит в шорт-лист потенциальных новичков сине-бело-голубых в летнее трансферное окно.

    «У нас пока нет Азмуна в списке фамилий на приобретение. Он хороший нападающий, и потенциально может быть интересен, но его кандидатуру мы не обсуждали», – сказал Сарсания.

    В минувшем сезоне чемпионата России Азмун записал на свой счет семь голов в 27 матчах.

    Ранее сообщалось, что форвард продолжит карьеру в «Рубине».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.06.2017 14:26
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 июня 2017, 02:06

      Стараются обезоружить соперников и посадить их игроков на свою лавку, знаем, проходили уже это...

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 9 июня 2017, 00:29

      Руки прочь от Сердара................

      1
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 8 июня 2017, 23:41

      Кстати можно ещё и стадион новый ростовский можно прикупить в нагрузку чисто для тренеровок! зенит потянет всё равно Ростова как команды уже нет и играть там некому будет.С голубем договориться можно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 8 июня 2017, 22:52

      Не надо. Уровень рубина.

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 8 июня 2017, 18:32

      Не, не берите. Если брать, то вместе с Курбаном. Да и паспорту у него не наше.

      0
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 8 июня 2017, 17:46

      Вот только Азмуну не интересен сенит

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > Байкал-Сибирь 8 июня 2017, 18:32

      Зенит всем интересен. Вон как Нобоа распрыгался от радости.

      -1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 8 июня 2017, 15:58

      Так Косте все интересны , кто хоть чуть-чуть по мячу попадает . Ну и что ?

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 июня 2017, 15:41

      Зениту уже ничего не поможет.

      -1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 8 июня 2017, 15:17

      Поздно,он одной ногой в Рубине!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 июня 2017, 15:15

      Опять пытаются скупить лучших. Или сомнительно лучших. Но команды таким манером не строятся. Это плохо, что у Газпрома денег куры не клюют. Думать не научатся

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