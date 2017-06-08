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Сарсания заявил, что «Зениту» интересен Азмун

8 июня 2017, 14:26
18

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания признался, что нападающий «Ростова» Сердар Азмун интересен петербургскому клубу. При этом он подчеркнул, что иранский футболист на данный момент не входит в шорт-лист потенциальных новичков сине-бело-голубых в летнее трансферное окно.

«У нас пока нет Азмуна в списке фамилий на приобретение. Он хороший нападающий, и потенциально может быть интересен, но его кандидатуру мы не обсуждали», – сказал Сарсания.

В минувшем сезоне чемпионата России Азмун записал на свой счет семь голов в 27 матчах.

Ранее сообщалось, что форвард продолжит карьеру в «Рубине».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Азмун Сердар Сарсания Константин
Комментарии (18)
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oyabun
1496921706
Менеджмент Зенита: "Где бы еще кого стырить в клубах конкурентов?", задумчиво почесывая репу и лениво переставляя бесконечные стопки евро и долларов под красочным плакатом "ГАЗПРОМ - Достояние России!".
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Freyk
1496921949
Это и есть тот питерский футболист, которого «Зенит» все возвращать планировал?
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altezzik
1496922087
В заголовке одно - по сути другое.
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Alex3920486
1496923368
Азмун, уже одной нагой в Рубине...
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APchelov
1496924152
Опять пытаются скупить лучших. Или сомнительно лучших. Но команды таким манером не строятся. Это плохо, что у Газпрома денег куры не клюют. Думать не научатся
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Диктор
1496925684
Зениту уже ничего не поможет.
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Байкал-Сибирь
1496933187
Вот только Азмуну не интересен сенит
Ответить
deinego77@yandex.ru
1496954472
Кстати можно ещё и стадион новый ростовский можно прикупить в нагрузку чисто для тренеровок! зенит потянет всё равно Ростова как команды уже нет и играть там некому будет.С голубем договориться можно!
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zico2205
1496957397
Руки прочь от Сердара................
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арейская
1496963205
Стараются обезоружить соперников и посадить их игроков на свою лавку, знаем, проходили уже это...
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