Сарсания заявил, что «Зениту» интересен Азмун

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания признался, что нападающий «Ростова» Сердар Азмун интересен петербургскому клубу. При этом он подчеркнул, что иранский футболист на данный момент не входит в шорт-лист потенциальных новичков сине-бело-голубых в летнее трансферное окно.

«У нас пока нет Азмуна в списке фамилий на приобретение. Он хороший нападающий, и потенциально может быть интересен, но его кандидатуру мы не обсуждали», – сказал Сарсания.

В минувшем сезоне чемпионата России Азмун записал на свой счет семь голов в 27 матчах.

Ранее сообщалось, что форвард продолжит карьеру в «Рубине».