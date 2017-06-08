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    Гончаренко: «Не случись ляпа Васина, кто знает, чем бы все закончилось в дерби?»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не скрывает, что долго переживал после поражения в дерби со «Спартаком».

    «Понятно, что сначала переживал. Но нужно оценивать все более глобально. Ко мне и до матча, и после приходило понимание того, что мы двигаемся в верном направлении и в атаке, и в обороне. И это приносило удовлетворение.

    Но так бывает: что-то делаешь хорошо, но результат не устраивает. Да, приходилось слышать, что у «Спартака» хватало моментов в той встрече. Но, например, используй свой шанс Ионов, игра, возможно, развернулась бы. Не случись того ляпа Васина, кто знает, чем бы все закончилось. Но это все частности. В целом мы улучшали командную игру. И после дерби смогли победить во всех оставшихся матчах», – сказал Гончаренко.

    Матч 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 1:2. По итогам сезона армейцы заняли вторую строчку в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.06.2017 07:56
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 8 июня 2017, 19:49

      Ещё один нытик вылез. А если бы Спартак не забил в свои ворота в игре против Краснодара,то бы выиграл,однако же ничья 2-2.

      0
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 8 июня 2017, 17:14

      Не сыграй Спартак плохо два, три, четыре года назад, не известно чем бы все закончилось бы. Главное "бы"....

      0
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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 8 июня 2017, 15:14

      выигрывает тот, кто меньше ошибается

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 июня 2017, 14:24

      Эх Васин, Васин...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 8 июня 2017, 13:14

      Если бы у бабушки был член, она была бы дедушкой!

      1
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 8 июня 2017, 12:20

      Виктор Михайлович Вы большой молодец.Команду изменили в лучшую сторону.Вам бы тройку хороших исполнителей(одного в нападение и двух в середину)и будет всё отлично.Дерзайте!!!Удачи!!!

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 8 июня 2017, 12:12

      О, да! ... А если бы Моуриньо пришел в ЦСКА, вообще могли бы Лигу Чемпионов выиграть ... вся игра - череда событий ... не пропусти ЦСКА тогда после ошибки Васина, кто знает, может быть еще четыре плюхи влетело ... Гончаренко начинает словоблудием заниматься ...

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 8 июня 2017, 12:03

      разговоры в пользу бедных

      1
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      Рейтинг: +527

      трениришко 8 июня 2017, 11:58

      а ещё он мог бы и не родится.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 8 июня 2017, 11:15

      Время уже ушло . Что сейчас обсуждать .

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