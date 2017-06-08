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  • Гончаренко: «Не случись ляпа Васина, кто знает, чем бы все закончилось в дерби?»

Гончаренко: «Не случись ляпа Васина, кто знает, чем бы все закончилось в дерби?»

8 июня 2017, 07:56
33

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не скрывает, что долго переживал после поражения в дерби со «Спартаком».

«Понятно, что сначала переживал. Но нужно оценивать все более глобально. Ко мне и до матча, и после приходило понимание того, что мы двигаемся в верном направлении и в атаке, и в обороне. И это приносило удовлетворение.

Но так бывает: что-то делаешь хорошо, но результат не устраивает. Да, приходилось слышать, что у «Спартака» хватало моментов в той встрече. Но, например, используй свой шанс Ионов, игра, возможно, развернулась бы. Не случись того ляпа Васина, кто знает, чем бы все закончилось. Но это все частности. В целом мы улучшали командную игру. И после дерби смогли победить во всех оставшихся матчах», – сказал Гончаренко.

Матч 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 1:2. По итогам сезона армейцы заняли вторую строчку в турнирной таблице.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Васин Виктор Ионов Алексей Гончаренко Виктор
Комментарии (33)
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Диктор
1496898196
Это футбол сынок-ведь если у бабушки были бы яйца,то она была бы дедушкой.
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OldenVad
1496898507
Забили бы Антоха с Зобниным из голевых ситуаций, кто знает занял бы ЦСКА 2е место?
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acer2003
1496898860
Пустая болтовня. После драки нечего махать кулаками
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Dominator777
1496899608
Васин хотел сыграть как лучше, а получилось...Сам господь Бог в дерби был на стороне свиного клуба, ведь за 16 лет хрюшки и их "болелы" натерпелись: столько позора перенесли, что даже локо не потянет!!! Ни одного ТИТУЛА, годами вдрызг проигранные дерби с армейцами, постоянные скандалы в клубе и среди "болел" (можно несколько сериалов драматического жанра отснять), да и много чего негативного, что и перечислять не хочется. Вот похоже БОГ и решил раз в 16 лет награждать хрюшек титулом. Желаю Спартаку успехов в ЛЧ.
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oyabun
1496902203
Если Васин так плох, чего ж он делает сейчас в составе сборной? Гончаренко не прав, промахи случаются абсолютно у каждого. И о такой истории чем скорее забудешь, тем лучше.
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vladik12
1496902234
Не очень правильно отматывать назад. Тем более, в такой негативной интонации.
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paracetamol
1496907782
Начал плакаться, с цыгана пример брать. Значит капец скоро. Или клупу, или Ганчаренке.
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Atom2020
1496913133
О, да! ... А если бы Моуриньо пришел в ЦСКА, вообще могли бы Лигу Чемпионов выиграть ... вся игра - череда событий ... не пропусти ЦСКА тогда после ошибки Васина, кто знает, может быть еще четыре плюхи влетело ... Гончаренко начинает словоблудием заниматься ...
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Leon_ARS
1496916851
Если бы у бабушки был член, она была бы дедушкой!
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Roman Armeec
1496924043
выигрывает тот, кто меньше ошибается
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