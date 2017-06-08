Гончаренко: «Не случись ляпа Васина, кто знает, чем бы все закончилось в дерби?»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не скрывает, что долго переживал после поражения в дерби со «Спартаком».

«Понятно, что сначала переживал. Но нужно оценивать все более глобально. Ко мне и до матча, и после приходило понимание того, что мы двигаемся в верном направлении и в атаке, и в обороне. И это приносило удовлетворение.

Но так бывает: что-то делаешь хорошо, но результат не устраивает. Да, приходилось слышать, что у «Спартака» хватало моментов в той встрече. Но, например, используй свой шанс Ионов, игра, возможно, развернулась бы. Не случись того ляпа Васина, кто знает, чем бы все закончилось. Но это все частности. В целом мы улучшали командную игру. И после дерби смогли победить во всех оставшихся матчах», – сказал Гончаренко.

Матч 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 1:2. По итогам сезона армейцы заняли вторую строчку в турнирной таблице.