Уткин: «Если Зобнин стал в сборной незаменимым игроком, значит, со сборной что-то не то»

Со сборной уже давно что-то не то. Василий просто заработался, устал - вот и не заметил раньше.
Незаменимых, как известно, нет. А Зобнин играет хорошо и уж точно не портит игру сборной.
И что такое федуновский блат?
Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о травме полузащитника сборной России Романа Зобнина.
Напомним, 23-летний футболист получил травму крестообразных связок колена во время товарищеского матча с Венгрией (3:0) и может пропустить около пяти месяцев.
«Если Зобнин стал в сборной незаменимым игроком, значит, со сборной что-то не то», – сказал Уткин.