Уткин: «Если Зобнин стал в сборной незаменимым игроком, значит, со сборной что-то не то»

Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о травме полузащитника сборной России Романа Зобнина.

Напомним, 23-летний футболист получил травму крестообразных связок колена во время товарищеского матча с Венгрией (3:0) и может пропустить около пяти месяцев.

«Если Зобнин стал в сборной незаменимым игроком, значит, со сборной что-то не то», – сказал Уткин.