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    Уткин: «Если Зобнин стал в сборной незаменимым игроком, значит, со сборной что-то не то»

    Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о травме полузащитника сборной России Романа Зобнина.

    Напомним, 23-летний футболист получил травму крестообразных связок колена во время товарищеского матча с Венгрией (3:0) и может пропустить около пяти месяцев.

    «Если Зобнин стал в сборной незаменимым игроком, значит, со сборной что-то не то», – сказал Уткин.

    Источник: Спорт FM

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    07.06.2017 20:34
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +70

      savdail 9 июня 2017, 00:22

      Со сборной уже давно что-то не то. Василий просто заработался, устал - вот и не заметил раньше.
      Незаменимых, как известно, нет. А Зобнин играет хорошо и уж точно не портит игру сборной.
      И что такое федуновский блат?

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 8 июня 2017, 11:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А кто сказал, что Зобнин незаменим???
      Зобнин не ОСНОВНОЙ игрок сборной.
      Его пригласили в сборную по федуновскому БЛАТУ!
      Зобнин в сборной играл БЕЗОБРАЗНО!
      В сборной есть игроки, которые играют ЛУЧШЕ Зобнина и они должны играть, а не Зобнин.
      Что-то НЕ ТО с теми, кто сделал Зобнина "НЕЗАМЕНИМЫМ"!
      Как понять сборную России?
      А никак!
      Игра сборной НЕ ПОДДАЁТСЯ пониманию, равно как и методика её подготовки!
      Лидера в сборной НЕ БЫЛО, а был разнобой!
      Кто в лес, а кто и по дрова.
      Каждый пытался сам себя показать лучшим и часто переигрывали, вместо того, чтобы сыграть на команду и своевременно отдать пас своему на ход, для продолжения атаки.
      В пас играли безобразно и не могли держать мяч, всё время куда-то ТОРОПИЛСЬ, суетились и без системно располагались на поле.
      Видно было, что на тренировках этими вопросами НЕ ЗАНИМАЛИСЬ, а если и занимались, то НЕ ПОЙМИ ЧЕМ, но только не этим!
      Физикой научились ГОНЯТЬ игроков, а про тактику и технику забыли ВОВСЕ.
      Главное тактика, футбольная мысль на поле, а физика, как направление в развитие тактики, и осуществление плана на игру, а не наоборот!
      Всякая игра должна быть выстроена ОСМЫСЛЕННО, тактически грамотно, а не ХАОТИЧНО, СУМБУРНО и СУЕТНО, как в игре с подопытными венграми.
      Черчесов! Кто так готовится, готовит и тренирует???
      В результате безграмотных тренировок Черчесова, Зобнин, на ровном месте, сам себе ПРИВЁЗ тяжелейшую травму.
      Во как готовятся и сами себе наносят травмы.
      А кто такой Зобнин???
      Как играла сборная без него, так и будет играть!!!
      Зобнина ПРОПИХНУЛИ в сборную и непонятно за что.
      В Спартаке он играл БЕЗОБРАЗНО, поэтому не велика потеря для сборной.
      Тарасов есть, Смольников, Шишкин, Ерохин и они играют лучше Зобнина.
      Желаем сборной уверенно контролировать мяч, не суетиться и не партачить при передачах.
      Зобнин! Кто так играет???
      Зобнин сам себе нанёс эту тяжелейшую травму!
      Не смотрит куда бежать и не знает как встречать соперника и в результате, СВОИХ необдуманных действий, Зобнин, на ровном месте, получает тяжелейшую травму, в которой сам и виноват.

      -4
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 8 июня 2017, 10:14

      Вася, ты опять за свое...Нам не нужны твои коменты...

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 8 июня 2017, 07:48

      Вася в кино говорил, что футболом не интересуется, я думал шутит, оказалось, что нет. А Зобнин один из самых перспективных игроков с реальным прогрессом каждый сезон

      0
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 7 июня 2017, 22:40

      Вася прав..журналисты из слона делают муху, средний игрок...а те эксперты которые называют Зобнина - машиной, задается вопрос - какая?)

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc > отдай мои вещи 7 июня 2017, 23:41

      вася-это твой диагноз!

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 7 июня 2017, 22:13

      Да блин кто говорит что незаменимый просто хороший игрок который мог помочь зборной на кубке конфедераций. Задолбал уже со своим маразмом а как мы все знаем маразм не оргазм
      !!!!

      -1
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 7 июня 2017, 21:55

      Задолбал этот жирдяй. Что-то не то, так это он, или оно.....

      -1
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      Рейтинг: +10

      Frankenschtein96 7 июня 2017, 21:28

      Очень некрасиво

      -1
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 7 июня 2017, 21:25

      Уткин - это что то не то!

      1
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 7 июня 2017, 21:12

      Говорить подобное вслух об игроке,получившим серьезную травму в матче за сборную просто недостойно ,считающему себя спортивным(?)
      журналистом!

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