Безуглов: «Зобнин будет восстанавливаться около пяти месяцев»

Врач сборной России Эдуард Безуглов выразил мнение, что полузащитнику «Спартака» Роману Зобнину понадобится порядка 4,5-5 месяцев для полного восстановления после травмы, полученной им в составе национальной команды в матче с Венгрией (3:0).

МРТ выявило у 23-летнего хавбека повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.

«Зобнин полетит в Италию в сопровождении врача сборной. Велика вероятность, что ему сделают пластику передней крестообразной связки. Ориентировочный срок восстановления, если все будет хорошо, – 4,5-5 месяцев. Все понимают, что это несчастный случай», – сказал Безуглов.

В минувшем сезоне Зобнин провел за «Спартак» 32 поединка, забил два гола и сделал три результативные передачи.