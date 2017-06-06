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  • Безуглов: «Зобнин будет восстанавливаться около пяти месяцев»

Безуглов: «Зобнин будет восстанавливаться около пяти месяцев»

6 июня 2017, 17:22
35

Врач сборной России Эдуард Безуглов выразил мнение, что полузащитнику «Спартака» Роману Зобнину понадобится порядка 4,5-5 месяцев для полного восстановления после травмы, полученной им в составе национальной команды в матче с Венгрией (3:0).

МРТ выявило у 23-летнего хавбека повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.

«Зобнин полетит в Италию в сопровождении врача сборной. Велика вероятность, что ему сделают пластику передней крестообразной связки. Ориентировочный срок восстановления, если все будет хорошо, – 4,5-5 месяцев. Все понимают, что это несчастный случай», – сказал Безуглов.

В минувшем сезоне Зобнин провел за «Спартак» 32 поединка, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций Спартак Россия Зобнин Роман Безуглов Эдуард
Комментарии (35)
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Архипелаг Гуляк
1496760978
Это харашо.
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river31
1496761138
Здоровья Роману. Ждем на поле...
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Asbjorn
1496761266
пол года конечно много,но главное что бы нормально восстановился
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1496761681
Выздоравливай!!!
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кеша_КБ
1496762195
- уже выражал свои сожаления, но желаю и верю, что всё пройдёт успешно! Очень хочется видеть Романа в родных стенах Открытие-Арена, в основном составе, на привычной позиции, да и в Сборной 2018.
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elizaveta-285
1496763790
Жалко парня! Выздоравливай скорее!!!
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Mahone
1496764779
Ну что сказать? Выздоравливай,крепись,а твои товарищи по команде будут биться за себя и за того парня
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_Kesh_Suntar_
1496766313
Ну кто то слишком накаркал бл*! Ну это писец тупо травму получил! Подвел Спартак еще без ЛЧ остался! Жаль пацана!
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mahan
1496774576
Да просто, замучили парня, перетренировали. Дали бы ему отдохнуть до кубка конфедераций, и было бы все норм, кому, нужны эти товарищеские игры. На них надо наигрывать тех, кто под вопросом участия, а Роман давно доказал, что он основа.
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Sky Spartak
1496775381
Вот она жизнь.... играл все матчи в чемпионате все ок...а здесь перед таким турниром в ничего не значащем матче травма....еще и на долго...быстейшего восстановления и победы России !!!
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