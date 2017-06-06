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    Безуглов: «Зобнин будет восстанавливаться около пяти месяцев»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов выразил мнение, что полузащитнику «Спартака» Роману Зобнину понадобится порядка 4,5-5 месяцев для полного восстановления после травмы, полученной им в составе национальной команды в матче с Венгрией (3:0).

    МРТ выявило у 23-летнего хавбека повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.

    «Зобнин полетит в Италию в сопровождении врача сборной. Велика вероятность, что ему сделают пластику передней крестообразной связки. Ориентировочный срок восстановления, если все будет хорошо, – 4,5-5 месяцев. Все понимают, что это несчастный случай», – сказал Безуглов.

    В минувшем сезоне Зобнин провел за «Спартак» 32 поединка, забил два гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2017 17:22
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +1267

      Sky Spartak 6 июня 2017, 21:56

      Вот она жизнь.... играл все матчи в чемпионате все ок...а здесь перед таким турниром в ничего не значащем матче травма....еще и на долго...быстейшего восстановления и победы России !!!

      5
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      Рейтинг: +1847

      mahan 6 июня 2017, 21:42

      Да просто, замучили парня, перетренировали. Дали бы ему отдохнуть до кубка конфедераций, и было бы все норм, кому, нужны эти товарищеские игры. На них надо наигрывать тех, кто под вопросом участия, а Роман давно доказал, что он основа.

      6
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > mahan 8 июня 2017, 00:30

      согласен, тем более сезон был сложным, и первый его такой мощный сезон, явно уставший уже!

      1
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      Рейтинг: +577

      yurdin > mahan 8 июня 2017, 20:15

      а где и как наигрывать связки игроков и тактические схемы ,если нет основных игроков, "специалист"?

      -1
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      Рейтинг: +1847

      mahan > yurdin 9 июня 2017, 10:40

      У нас в сборной каждую игру новые составы. Зобнин сыграл во всех товарищеских игр сборной и во всех матчах клуба. Так, что могли дать ему отдых на пару матчей, и были бы с классным игроком на кубке. И основная связка в центре Глушаков-Зобнин наиграна еще в клубе. А теперь и сборная и клуб потеряли игрока на 5 месяцев как минимум. Это нормально что ли "умник" ?

      -1
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      Рейтинг: +577

      yurdin > mahan 11 июня 2017, 18:44

      Думать о том,как сохранить игрока для игры за клуб-это не обязанность тренера сборной.И,ты наверно удивишься,ни одна команда,сборная или клуб,не наигрывает игровые схемы и связки игроками,которым светит всего лишь сидеть на лавке.Мда,можешь огрызаться,но мне больше не интересен диалог с дилетантом.Адью!

      -1
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      Рейтинг: +1847

      mahan > yurdin 13 июня 2017, 08:03

      Еб..ть копать смотри какой профи, все знаешь, только срать не просишься. Ты свою хуйню прочитай еще раз и ебн..сь головой о стенку на одного дибила в стране меньше будет.

      -1
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 6 июня 2017, 21:41

      Здоровья парню,,,,очень порадовало отношение многих болельщиков ЦСКА которые не язвили а просто посочуствовли парню

      2
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 6 июня 2017, 21:12

      Понятно,что в футболе не бывает без травм,но получать такие травмы в матчах,которые ничего не решают? Все говорят про несчастный случай,только вот непонятно почему игрок на такие матчи выходит с незащищенными коленями-а врачи сборной на этом не настаивают,а тренеры не предупреждают о том,чтобы зря не шли на рискованные действия? Или у нас полно таких вот перспективных молодых футболистов как в Германии или Испании,чтобы на полгода выходить из строя,не говоря уже о клубе,тренеру которого тоже придется искать равноценную замену!

      2
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 6 июня 2017, 20:56

      пропустить начальные игры в ЛЧ, никому не нужные игры сборной(

      3
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      Рейтинг: +14

      Магус13 6 июня 2017, 20:21

      Здоровья

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 6 июня 2017, 20:14

      Здоровья и скорейшего выхода на поле!!

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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 6 июня 2017, 20:07

      Жаль,я хоть и не мясной,но ждал как парень выступит на Кубке и ему полезный опыт был бы((

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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 6 июня 2017, 19:25

      Ну кто то слишком накаркал бл*! Ну это писец тупо травму получил! Подвел Спартак еще без ЛЧ остался! Жаль пацана!

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 6 июня 2017, 18:59

      Ну что сказать? Выздоравливай,крепись,а твои товарищи по команде будут биться за себя и за того парня

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