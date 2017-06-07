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    «Оренбург» запланировал четыре товарищеских матча на сборах в Сербии

    В текущее межсезонье «Оренбург» планирует провести четыре контрольных встречи в рамках предсезонного сбора в Сербии. На данный момент соперники в этих матчах еще не определены.

    «График подготовки основной команды в летнее межсезонье:

    – 10 июня команда прибудет в Оренбург и до 15 июня будет заниматься на своей загородной базе «Самородово».

    – 15 июня – 29 июня предсезонный сбор в Сербии на базе национальной сборной Сербии по футболу. На сборах состоятся контрольные матчи 20, 23, 26 и 28 июня (соперники будут объявлены дополнительно).

    – 29 июня ФК «Оренбург» вернется в Россию и продолжит подготовку в «Самородово» к матчам первенства ФНЛ.

    В настоящий момент идут переговоры как с футболистами, выступавшими за команду в минувшем сезоне, так и с потенциальными новичками. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

    «Оренбург» проиграл в стыковых матчах за место в Премьер-лиге «СКА-Хабаровску».

    Источник: ФК «Оренбург»

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    07.06.2017 11:54
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