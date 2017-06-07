«Оренбург» запланировал четыре товарищеских матча на сборах в Сербии

В текущее межсезонье «Оренбург» планирует провести четыре контрольных встречи в рамках предсезонного сбора в Сербии. На данный момент соперники в этих матчах еще не определены.

«График подготовки основной команды в летнее межсезонье:

– 10 июня команда прибудет в Оренбург и до 15 июня будет заниматься на своей загородной базе «Самородово».

– 15 июня – 29 июня предсезонный сбор в Сербии на базе национальной сборной Сербии по футболу. На сборах состоятся контрольные матчи 20, 23, 26 и 28 июня (соперники будут объявлены дополнительно).

– 29 июня ФК «Оренбург» вернется в Россию и продолжит подготовку в «Самородово» к матчам первенства ФНЛ.

В настоящий момент идут переговоры как с футболистами, выступавшими за команду в минувшем сезоне, так и с потенциальными новичками. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

«Оренбург» проиграл в стыковых матчах за место в Премьер-лиге «СКА-Хабаровску».