Зарплата Терри оказалось неподъемной для «Брайтона»

«Брайтон» притормозил процесс переговоров с бывшим капитаном «Челси» Джоном Терри, сообщает Evening Standard. Команда, который по итогам прошедшего сезона завоевала право участвовать в Премьер-лиге, планировала усилиться 36-летним футболистом на правах свободного агента.

Переговоры застопорились, когда началось обсуждение зарплаты Терри. Она оказалась довольно высокой для новичка Премьер-лиги – 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В данный момент стороны пытаются найти компромисс.