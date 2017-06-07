Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зарплата Терри оказалось неподъемной для «Брайтона»

    «Брайтон» притормозил процесс переговоров с бывшим капитаном «Челси» Джоном Терри, сообщает Evening Standard. Команда, который по итогам прошедшего сезона завоевала право участвовать в Премьер-лиге, планировала усилиться 36-летним футболистом на правах свободного агента.

    Переговоры застопорились, когда началось обсуждение зарплаты Терри. Она оказалась довольно высокой для новичка Премьер-лиги – 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В данный момент стороны пытаются найти компромисс.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2017 09:34
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 3 июля 2017, 22:46

      с такими принципами, это последний ихний выход в высшую лигу.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 7 июня 2017, 16:36

      ну а что они хотели за копейки держать?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11