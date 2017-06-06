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    Наингголан заявил, что не намерен обсуждать свое будущее

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан заявил, что не намерен обсуждать возможные варианты продолжения карьеры, но дал понять, что предпочитает остаться в римском клубе. Напомним, СМИ связывали 29-летнего игрока с переходом в «Интер» этим летом ввиду того, что «нерадзурри», как ожидается, должен возглавить экс-тренер «волков» Лучано Спаллетти.

    «Трансферный рынок? На данный момент я не хочу обсуждать это. До открытия окна еще месяц, поэтому меня ничего не беспокоит. Я уже достаточно много говорил о своем будущем и о том, чего хочу.

    «Интер»? Повторю еще раз: я уже сказал вам о своем желании», – отметил Наингголан.

    В минувшем сезоне бельгиец провел 53 матча, забив 14 голов и сделав семь результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    06.06.2017 21:26
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