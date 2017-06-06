Мутко: «Сегодня-завтра закроем вопрос с показом в России Кубка конфедераций»

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что вопрос о показе на российском телевидении матчей Кубка конфедераций-2017 будет решен в самое ближайшее время.

«По трансляциям все уже в процессе завершения переговоров. Я разговаривал сегодня с президентом ФИФА, и в целом вопрос остался в бюрократическом согласовании контракта. Надеюсь, что сегодня или максимум завтра этот процесс будет завершен», – сказал Мутко.

Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России на групповом раунде сыграет с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией.