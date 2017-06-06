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    Мутко: «Сегодня-завтра закроем вопрос с показом в России Кубка конфедераций»

    Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что вопрос о показе на российском телевидении матчей Кубка конфедераций-2017 будет решен в самое ближайшее время.

    «По трансляциям все уже в процессе завершения переговоров. Я разговаривал сегодня с президентом ФИФА, и в целом вопрос остался в бюрократическом согласовании контракта. Надеюсь, что сегодня или максимум завтра этот процесс будет завершен», – сказал Мутко.

    Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России на групповом раунде сыграет с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией.

    Источник: Р-Спорт

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    06.06.2017 18:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 6 июня 2017, 20:16

      А можно не показывать? А то эти будущие 0-13 от Новой Зеландии с Крисом Вудом из чемпионшипа в атаке это постыдище...

      0
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      ...
      Рейтинг: +10

      Жак-Энтони > Проекция LADA Priora Coup 7 июня 2017, 01:07

      Блин ну это перебор даже для рашки), но что то мне кажется, что даже их мы не обыграем, всё равно(

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 июня 2017, 19:53

      А Канделаки сказала,что всё ОК уже ! ((

      0
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов > acer2003 6 июня 2017, 21:40

      тене только потрындеть и нужно...)))

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > Алекс Таранов 7 июня 2017, 05:54

      Главное она не страшная и не старая, а вы смотрите Аншлаг.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 июня 2017, 19:31

      Мутко с факелом на открытии буит?

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июня 2017, 18:49

      Так вроде вопрос уже закрыт ! Зачем лохматить бабушку ?

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