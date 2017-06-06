Зобнин: «Спасибо всем вам за поддержку. Все будет хорошо!»

Жалко парня , хорошо играл , главное чтобы после восстановления вернулся на прежний уровень.
Полузащитник сборной России Роман Зобнин, получивший травму в товарищеском матче с командой Венгрии (3:0), поблагодарил всех за поддержку.
Напомним, сегодня стало известно, что у игрока «Спартака» выявлено повреждение боковой и крестообразной связок коленного сустава. Футболист пропустит Кубок конфедераций-2017.
«Огромное спасибо всем вам за поддержку! Все будет хорошо!» – сообщил Зобнин.
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— Сборная России (@TeamRussia) 6 июня 2017 г.