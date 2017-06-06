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    Зобнин: «Спасибо всем вам за поддержку. Все будет хорошо!»

    Полузащитник сборной России Роман Зобнин, получивший травму в товарищеском матче с командой Венгрии (3:0), поблагодарил всех за поддержку.

    Напомним, сегодня стало известно, что у игрока «Спартака» выявлено повреждение боковой и крестообразной связок коленного сустава. Футболист пропустит Кубок конфедераций-2017.

    «Огромное спасибо всем вам за поддержку! Все будет хорошо!» – сообщил Зобнин.

    Источник: Twitter

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    06.06.2017 15:01
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 7 июня 2017, 18:45

      Жалко парня , хорошо играл , главное чтобы после восстановления вернулся на прежний уровень.

      0
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 6 июня 2017, 22:43

      Держись брат!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 6 июня 2017, 22:37

      Здоровья ,не вешать нос.

      0
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      Рейтинг: +1847

      mahan 6 июня 2017, 21:39

      Роман здоровья, тебе. Ждем как можно быстрее на поля. Удачи, мы с тобой.

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 6 июня 2017, 19:48

      Здоровья

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2017, 19:01

      Держись Роман. Здоровья и терпения!

      2
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      Рейтинг: +709

      monser08 6 июня 2017, 19:00

      выздоравливай

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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 6 июня 2017, 17:55

      Здоровья Роман!!!

      4
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 6 июня 2017, 17:31

      Как жалко Романа , такой фантастический сезон вместе с клубом выдал , в свои еще молодые годы стал одним из ключевых игроков сборной,должен был сыграть на кубке конфедерации и тут травма на ровном месте( самые сложные травмы как раз и получаются на ровном месте). Здоровья Зобнину, надеюсь он быстро поправится и травма не помешает ему прогрессировать и дальше.

      3
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 6 июня 2017, 17:23

      Ромка, держи хвост пистолетом! все будет хорошо! Лечи основательно....впереди ЛЧ

      4
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