Зобнин: «Спасибо всем вам за поддержку. Все будет хорошо!»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин, получивший травму в товарищеском матче с командой Венгрии (3:0), поблагодарил всех за поддержку.

Напомним, сегодня стало известно, что у игрока «Спартака» выявлено повреждение боковой и крестообразной связок коленного сустава. Футболист пропустит Кубок конфедераций-2017.

«Огромное спасибо всем вам за поддержку! Все будет хорошо!» – сообщил Зобнин.