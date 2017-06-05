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    Перед «Локомотивом» в новом сезон поставлена задача финишировать в пятерке РФПЛ и выйти в плей-офф Лиги Европы

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что перед железнодорожниками в следующем сезоне стоит задача занять как минимум пятое место в РФПЛ, а также выйти в плей-офф Лиги Европы, борьбу в которой красно-зеленые начнут с группового раунда.

    «Были определены базовые задачи на предстоящий сезон – место не ниже пятого в чемпионате России и достойное выступление в Лиге Европы, это значит как минимум выход из группы. Данные задачи будут доведены до главного тренера и других участников процесса. Совет директоров принял решение оценивать ход выполнения задач на сезон ежеквартально», – сказал Мещеряков.

    В минувшем сезоне в Премьер-лиге «Локомотив» финишировал на восьмом месте и завоевал Кубок России.

    Источник: Р-Спорт

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    05.06.2017 18:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 июня 2017, 12:15

      Кубок забыли включить в задачу на сезон.Это намного проще,чем пятыми финишировать.))

      1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 6 июня 2017, 10:51

      А кто ещё такие цели ставит? Спартак, ЦСКА, Зенит, Краснодар и...
      остальные.

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 июня 2017, 18:26

      Под эти задачи усиление надо !

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