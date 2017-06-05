Перед «Локомотивом» в новом сезон поставлена задача финишировать в пятерке РФПЛ и выйти в плей-офф Лиги Европы

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что перед железнодорожниками в следующем сезоне стоит задача занять как минимум пятое место в РФПЛ, а также выйти в плей-офф Лиги Европы, борьбу в которой красно-зеленые начнут с группового раунда.

«Были определены базовые задачи на предстоящий сезон – место не ниже пятого в чемпионате России и достойное выступление в Лиге Европы, это значит как минимум выход из группы. Данные задачи будут доведены до главного тренера и других участников процесса. Совет директоров принял решение оценивать ход выполнения задач на сезон ежеквартально», – сказал Мещеряков.

В минувшем сезоне в Премьер-лиге «Локомотив» финишировал на восьмом месте и завоевал Кубок России.