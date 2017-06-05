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    Семин останется главным тренером «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сохранит свой пост, сообщил член совета директоров железнодорожников Салман Бабаев. Ранее сообщалось, что красно-зеленые рассматривают несколько кандидатур в качестве возможной замены 70-летнему специалисту.

    «Остается ли Семин? Все на местах», – сказал Бабаев.

    Семин в четвертый раз в карьере возглавил «Локомотив» летом прошлого года. Под его руководством команда в прошедшем сезоне завоевала Кубок России, а вместе с ним и право на участие в групповом раунде Лиги Европы. В турнирной таблице РФПЛ команда финишировала на восьмой строчке.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2017 16:32
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 5 июня 2017, 20:03

      Отлично!!!!!!

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 5 июня 2017, 19:16

      Честно говоря,при всей любви к Сёмину, хотелось увидеть ну, что-то другое,помоложе,поэнергичнее, с новыми идеями...

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 5 июня 2017, 19:05

      От души, Палыч, желаем удачи от красно-белой братвы.

      1
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      Рейтинг: +2229

      river31 5 июня 2017, 18:16

      Правильно сделали. Палыч, я так думаю, сможет дать команде удачный пинок в лучшую сторону. Удачи паровозам.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 июня 2017, 17:53

      Он всё равно создаст прочную команду.

      1
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 5 июня 2017, 17:41

      Удачи Палычу,,,да и не стоит требовать больше чем реально можно сделать,,,,сейчас Локо по составу однозначно не входит в тройку,,,,вот исходя из этого 4-6 место норм результат для Локо,,,,с учётом состава на сегодняшней день

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 5 июня 2017, 16:42

      Совершенно правильно, прогресс будет!

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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 5 июня 2017, 16:39

      Оптимизма не внушает...

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 5 июня 2017, 16:35

      Правильное решение

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      Рейтинг: +24829

      dok66 5 июня 2017, 16:34

      Так это ж хорошо для Локо ! Удачи , Палыч !

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