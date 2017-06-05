Семин останется главным тренером «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сохранит свой пост, сообщил член совета директоров железнодорожников Салман Бабаев. Ранее сообщалось, что красно-зеленые рассматривают несколько кандидатур в качестве возможной замены 70-летнему специалисту.

«Остается ли Семин? Все на местах», – сказал Бабаев.

Семин в четвертый раз в карьере возглавил «Локомотив» летом прошлого года. Под его руководством команда в прошедшем сезоне завоевала Кубок России, а вместе с ним и право на участие в групповом раунде Лиги Европы. В турнирной таблице РФПЛ команда финишировала на восьмой строчке.