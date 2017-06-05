Адлер назвал решение Лама о завершении карьеры правильным

Бывший голкипер «Гамбурга» Рене Адлер поддержал решение защитника мюнхенской «Баварии» Филиппа Лама завершить карьеру по окончании сезона.

«Этим решением Филипп показал, что он понимает всю ситуацию. Он сделал это с той же четкостью, которую демонстрировал своей игрой в каждом матче.

В этом вопросе я с ним солидарен. Хочу сказать, что я очень уважаю решение Лама завершить карьеру именно сейчас», – цитирует Адлера Sport1.de.

Напомним, что 33-летний Лам был введен в зал славы «Баварии».