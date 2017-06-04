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    «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Де Хеа в «Реал» за 80 миллионов

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа во время летнего трансферного окна может стать игроком «Реала». По информации источника, английский клуб готов продать 26-летнего испанца, если за него будет предложено не менее 80 миллионов фунтов стерлингов.

    Ранее сообщалось, что «МЮ» отклонил предложение сливочных в размере 60 миллионов. Сам футболист намерен остаться в стане «красных дьяволов».

    В прошедшем сезоне Де Хеа провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 35 матчей, в которых пропустил 27 голов.

    Источник: ESPN

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    04.06.2017 17:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 4 июня 2017, 17:37

      Да на хрена он нужен за такие бабки... как минимум трёшку в Супер кубке хапнит!

      0
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      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > Kybik-Pybik 5 июня 2017, 09:17

      я думаю такие бабки просят, чтобы как раз таки отпугнуть покупателей

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 4 июня 2017, 17:07

      Да останется Хеа в МЮ . Зачем такие вбросы ?

      1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 4 июня 2017, 17:04

      Вратаришка в Реале так себе. Стрёмный гол пропустил от Ювы.

      -1
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      Рейтинг: +18

      Dima Zavyalov > paracetamol 4 июня 2017, 21:50

      неудачный выбор позиции, да и стоит учесть что Навас не ожидал удара + гол образовался не без удачи (хотя стоит учесть, голевая передача от Игуаина была неплоха)

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