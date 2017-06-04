«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Де Хеа в «Реал» за 80 миллионов

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа во время летнего трансферного окна может стать игроком «Реала». По информации источника, английский клуб готов продать 26-летнего испанца, если за него будет предложено не менее 80 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что «МЮ» отклонил предложение сливочных в размере 60 миллионов. Сам футболист намерен остаться в стане «красных дьяволов».

В прошедшем сезоне Де Хеа провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 35 матчей, в которых пропустил 27 голов.