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    «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Реала» в размере 60 миллионов по Де Хеа

    Руководство «Манчестер Юнайтед» отклонило предложение «Реала» по переходу голкипера Давида Де Хеа. По информации источника, мадридский клуб предлагал за 26-летнего испанца 60 миллионов фунтов стерлингов, но получил отказ.

    Ранее сообщалось, что вратарь принял решение остаться в английской команде, так как она по итогам сезона получила путевку в Лигу чемпионов.

    В нынешнем сезоне Де Хеа провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 35 матчей, в которых пропустил 27 голов.

    Источник: Skysports

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    01.06.2017 01:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Predatorovich 1 июня 2017, 11:06

      Ха, за такие деньги можете его носки забрать))

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 1 июня 2017, 05:07

      Потом за 50 млн. никто брать не будет.

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > ДАША Д 1 июня 2017, 09:24

      да и пусть не берут) пусть за МЮ играет, легендой станет, как Ван Дер Сар

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