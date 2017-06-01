«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Реала» в размере 60 миллионов по Де Хеа

Руководство «Манчестер Юнайтед» отклонило предложение «Реала» по переходу голкипера Давида Де Хеа. По информации источника, мадридский клуб предлагал за 26-летнего испанца 60 миллионов фунтов стерлингов, но получил отказ.

Ранее сообщалось, что вратарь принял решение остаться в английской команде, так как она по итогам сезона получила путевку в Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне Де Хеа провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 35 матчей, в которых пропустил 27 голов.