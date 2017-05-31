Де Хеа решил остаться в «Манчестер Юнайтед» благодаря Лиге чемпионов

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа хочет продолжить выступления в английском клубе. Напомним, что на него серьезно претендует «Реал». Решение о продолжении выступлений в составе манкунианцев укрепилось после выхода команды в Лигу чемпионов, благодаря победе в Лиге Европы над «Аяксом».

Стоит отметить, что слухи о переходе испанца в «Реал» ведутся с лета 2015 года. Сейчас у вратаря есть действующий контракт с «МЮ», который рассчитан еще на два ближайших года с опцией продления на один сезон.