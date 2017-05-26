Моуринью готов включить Де Хеа в сделку по Морате

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью настаивает на приглашении нападающего «Реала» Альваро Мораты. Учитывая интерес мадридцев к голкиперу манкунианцев Давиду Де Хеа, португальский специалист предлагает испанскому гранду два варианта сделки: «Реал» приобретает Де Хеа за 75 миллионов евро, а по второму – в сделку включается Морату. В этом случае сумма трансфера снижается до 25 миллионов.

Известно, что в услугах Мораты заинтересован «Милан», а главный тренер «Реала» Зинедин Зидан убеждает своего форварда остаться в клубе.