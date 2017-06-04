Кавенаги поздравил «Спартак» с чемпионством и передал привет Федуну

Бывший нападающий «Спартака» Фернандо Кавенаги поделился воспоминаниями от своего выступления за московскую команду. Также аргентинец поздравил красно-белых с победой в чемпионате России и передал привет владельцу клуба Леониду Федуну.

«Конечно, в России я не показал все, на что способен… Зато помните гол с центра поля?! Такой десяти стоит… Я забивал редко, зато как круто!

Честно, я очень рад за «Спартак»! А Федун все еще президент?! Да? Тогда передавайте ему пламенный привет! Он, как никто, заслужил чемпионство. Дай Бог, в следующем году «Спартак» успешно выступит в Лиге чемпионов! Дойдет до финала, скажем! Я точно буду болеть за красно-белых, «Спартак» всегда останется для меня особым клубом.

У меня даже до сих пор есть татуировка с Красной площадью! Вот приеду работать ТВ-экспертом на чемпионат мира в Россию — всем ее покажу!», — сказал Кавенаги.

Напомним, что Кавенаги выступал за «Спартак» с 2004 по 2006 год. В декабре 2016 года он объявил о завершении карьеры.