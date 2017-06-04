Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кавенаги поздравил «Спартак» с чемпионством и передал привет Федуну

    Бывший нападающий «Спартака» Фернандо Кавенаги поделился воспоминаниями от своего выступления за московскую команду. Также аргентинец поздравил красно-белых с победой в чемпионате России и передал привет владельцу клуба Леониду Федуну.

    «Конечно, в России я не показал все, на что способен… Зато помните гол с центра поля?! Такой десяти стоит… Я забивал редко, зато как круто!

    Честно, я очень рад за «Спартак»! А Федун все еще президент?! Да? Тогда передавайте ему пламенный привет! Он, как никто, заслужил чемпионство. Дай Бог, в следующем году «Спартак» успешно выступит в Лиге чемпионов! Дойдет до финала, скажем! Я точно буду болеть за красно-белых, «Спартак» всегда останется для меня особым клубом.

    У меня даже до сих пор есть татуировка с Красной площадью! Вот приеду работать ТВ-экспертом на чемпионат мира в Россию — всем ее покажу!», — сказал Кавенаги.

    Напомним, что Кавенаги выступал за «Спартак» с 2004 по 2006 год. В декабре 2016 года он объявил о завершении карьеры.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2017 13:27
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 4 июня 2017, 20:56

      Кавенаги - респект! приличный тип оказался.. не ругает Россию..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +233

      Доброе Зло. 4 июня 2017, 14:52

      Помним-помним,была такая деревяшка в Пищевике.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 4 июня 2017, 14:29

      Уважение парню..., как правило после ухода - или держат обет молчания, или говорят преимущественно негатив...

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11