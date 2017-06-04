Бонуччи: «У меня осталось гордость от того, что я – часть коллектива «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился эмоциями от поражения в финале Лиги чемпионов от «Реала». Напомним, мадридский клуб одержал разгромную победу со счетом 4:1.

Конечно, есть разочарование. Мы были уверены, что пришло наше время. Но этому не суждено было случиться. Я поздравляю «Реал» с победой. У меня осталась гордость от того, что я – часть коллектива.Мы завоевали два трофея, сделав нечто действительно уникальное. Аплодисменты вам, фанаты, вы были со «старой синьорой» и будете всегда. В победе или поражениях. До конца», – написал футболист в своем аккаунте в Инстаграме.