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    Кросс: «Роналду» тащил «Реал» в Лиге чемпионов, начиная с четвертьфинала»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос после победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов отметил, что не представлял возможным выиграть турнир дважды подряд. Также немец отметил большой вклад в победу нападающего сливочных Криштиану Роналду.

    «Не думал, что можно защитить этот титул, ведь его сложно выиграть и один раз. То, что «Реал» завоевал трофей трижды за четыре гола, многое значит.

    Криштиану тащил нас с четвертьфинала. Вам нужен такой человек, который добивается цели. Невероятно!» – отметил Кроос.

    Напомним, в прошлом сезоне «галактикос», как и три года назад, в решающем поединке переиграли «Атлетико».

    Источник: Twitter

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    04.06.2017 01:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 июня 2017, 10:39

      Роналду вообще красавчик-а Реал лучшая команда в мире.И это на данный момент бесспорно.

      0
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      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 4 июня 2017, 09:35

      Нет! Реал тащили судьи!!! По чесноку должна была в финале играть Бавария.

      1
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 4 июня 2017, 05:41

      Кросс сам провел блестящий матч...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 4 июня 2017, 02:52

      Как и 4 гола а не года...мля школота редакторы...вы смотрите вообще что строчите то

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 4 июня 2017, 02:31

      Кавычки уберите)

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 4 июня 2017, 02:21

      Португальская машина

      0
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 4 июня 2017, 01:44

      Тони, этот парень бился и за тебя и за всех мадридистов!!! Ну и вы ребята тоже красавцы!!!!! вообще реал зидана этого года ничем не хуже барсы пепа, и даже лучше!!)))

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