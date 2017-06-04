Кросс: «Роналду» тащил «Реал» в Лиге чемпионов, начиная с четвертьфинала»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос после победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов отметил, что не представлял возможным выиграть турнир дважды подряд. Также немец отметил большой вклад в победу нападающего сливочных Криштиану Роналду.

«Не думал, что можно защитить этот титул, ведь его сложно выиграть и один раз. То, что «Реал» завоевал трофей трижды за четыре гола, многое значит.

Криштиану тащил нас с четвертьфинала. Вам нужен такой человек, который добивается цели. Невероятно!» – отметил Кроос.

Напомним, в прошлом сезоне «галактикос», как и три года назад, в решающем поединке переиграли «Атлетико».