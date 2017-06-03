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    Источник: Джеко отказал «Зениту»

    Нападающий «Ромы» Эдин Джеко отказался от перехода в «Зенит». Футболист намерен остаться в римском клубе, в чем и заверил руководство «волков».

    Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге боснийца хочет видеть новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини, однако сегодня спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг интерес к 31-летнему игроку.

    В прошедшем розыгрыше Серии А Джеко принял участие в 37-ми встречах, записав в свой актив 29 мячей и 12 голевых передач.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    03.06.2017 21:23
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +14

      Рога и копыта 5 июня 2017, 06:41

      а что Джеко великий футболист да еще 31 год на пенсию пора

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 4 июня 2017, 16:32

      Первый пошёл....

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июня 2017, 13:21

      мужик хотел сделать девушке предложение но постеснялся, а через день узнал что она ему отказала

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      tank219 4 июня 2017, 05:17

      Источник инфу вбросил, к вечеру штаб клуба опровергнет. Как у Райкина - послал ты его, он тебя, уже диалог, уже беседа. И гонорар

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июня 2017, 23:55

      источник: Балотелли отказал Спартаку

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Garrincha58 4 июня 2017, 22:59

      Источник: Кокорин отказал Спартаку)

      2
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 3 июня 2017, 23:41

      Женька отказал питирским калоедам.

      3
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      Рейтинг: +3692

      lordmrv 3 июня 2017, 22:53

      Ни чего, Игуаин пока думает)))

      3
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      Рейтинг: +49

      мистер-твистер 3 июня 2017, 22:52

      Джеко и "бомжи" понятия не совместимые.

      0
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > мистер-твистер 4 июня 2017, 12:37

      Как мозг и тот изюм.каким располагаешь ты

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 июня 2017, 21:59

      Завтра ему отключат газ, а через неделю снова предложат )))))

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 июня 2017, 21:55

      Один якобы хочет...другой опровергает...а третий отказывается...вот и пойми теперь что да как...как можно отказаться если тебе и не предлагали

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