Источник: Джеко отказал «Зениту»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко отказался от перехода в «Зенит». Футболист намерен остаться в римском клубе, в чем и заверил руководство «волков».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге боснийца хочет видеть новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини, однако сегодня спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг интерес к 31-летнему игроку.

В прошедшем розыгрыше Серии А Джеко принял участие в 37-ми встречах, записав в свой актив 29 мячей и 12 голевых передач.

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