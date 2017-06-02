«Зенит» не ведет переговоров по Смолову

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг информацию о возможном трансфере нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

«Мы пока не вели переговоров. Будем ли вести – не готов сказать», – сказал функционер.

В завершившемся сезоне РФПЛ Смолов забил 18 голов в 22-х матчах и был признан лучшим игроком команды. Команда Игоря Шалимова завершила сезон на четвертой строчке в турнирной таблице. «Зенит» занял третье место.

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