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    «Зенит» не ведет переговоров по Смолову

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг информацию о возможном трансфере нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

    «Мы пока не вели переговоров. Будем ли вести – не готов сказать», – сказал функционер.

    В завершившемся сезоне РФПЛ Смолов забил 18 голов в 22-х матчах и был признан лучшим игроком команды. Команда Игоря Шалимова завершила сезон на четвертой строчке в турнирной таблице. «Зенит» занял третье место.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2017 20:07
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 4 июня 2017, 21:13

      «Зенит» не ведет переговоров по Смолову,точнее Смолов не ведет переговоров «Зенитом»! Смолов капусту у быков стрижет, и яйца не морозит!Климат на Кубани супер не то,что в Питере!

      1
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 3 июня 2017, 14:28

      только не Смолов...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июня 2017, 09:51

      Сергей Галицкий его к конкурентам не отпустит. Или в заграничный клуб, или в Краснодаре останется.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 3 июня 2017, 07:05

      А Бздюбу с Кокошей куда?
      Ааа, а туда куда идут поезда.

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 3 июня 2017, 03:11

      думаю у феди хватит мозгов не переходить в болото,где поле гниёт

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 3 июня 2017, 00:17

      Это была бы потеря для Краснодара, неплохое пополнение для Зенита, и явно не лучший вариант для сборной России, если мерить её интересами - лучше бы Фёдору в серьёзный европейский клуб, та же Боруссия - отличный вариант.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 июня 2017, 20:46

      Не надо. Мы уже знаем, чем такие переходы заканчиваются. Хватит скупать значимые фигуры в РФПЛ. Хотим на своих молодых смотреть. Или накрайняк ищите толковых на западе

      2
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      Рейтинг: +5179

      Каратель > APchelov 3 июня 2017, 03:20

      ну что минусер?))))взялся за дело?))))

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      Рейтинг: +64

      Питер FM 2 июня 2017, 20:35

      Смолов явно лишним не будет..

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 2 июня 2017, 20:34

      Федю можно было бы и позвать ..

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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 20:33

      Зачем Феде зенит !!! ???

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > dok66 2 июня 2017, 20:54

      Феде может и не к чему,но ведь разве Зенит хоть когда-либо задумывался об игроке,которого привлекал под знамёна "великого клуба"? Привлечение Феди ослабит сразу всех соперников,Краснодар,как обладателя и любой другой клуб,включая европейский, как ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЛАДАТЕЛЯ...
      Каково? Дай Зене денег,он бы скупил все основные составы всех клубов РФПЛ и злостно насиловал бы Спартак,который бы был вынужден забрать себе состав самарских Крыльев, а ЦСКА мальчиков из Томска...

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