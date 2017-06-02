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«Зенит» не ведет переговоров по Смолову

2 июня 2017, 20:07
17

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг информацию о возможном трансфере нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

«Мы пока не вели переговоров. Будем ли вести – не готов сказать», – сказал функционер.

В завершившемся сезоне РФПЛ Смолов забил 18 голов в 22-х матчах и был признан лучшим игроком команды. Команда Игоря Шалимова завершила сезон на четвертой строчке в турнирной таблице. «Зенит» занял третье место.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Смолов Федор
Комментарии (17)
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Roman Armeec
1496424584
Зачем он им, когда на кону Белотти!
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dok66
1496424799
Зачем Феде зенит !!! ???
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Путник 13
1496424868
Федю можно было бы и позвать ..
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Питер FM
1496424905
Смолов явно лишним не будет..
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APchelov
1496425593
Не надо. Мы уже знаем, чем такие переходы заканчиваются. Хватит скупать значимые фигуры в РФПЛ. Хотим на своих молодых смотреть. Или накрайняк ищите толковых на западе
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Nevsky_RU
1496438274
Это была бы потеря для Краснодара, неплохое пополнение для Зенита, и явно не лучший вариант для сборной России, если мерить её интересами - лучше бы Фёдору в серьёзный европейский клуб, та же Боруссия - отличный вариант.
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Каратель помойников
1496448710
думаю у феди хватит мозгов не переходить в болото,где поле гниёт
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OfaZavr
1496472711
Сергей Галицкий его к конкурентам не отпустит. Или в заграничный клуб, или в Краснодаре останется.
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zenit2012
1496489296
только не Смолов...
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Бугимен
1496600034
«Зенит» не ведет переговоров по Смолову,точнее Смолов не ведет переговоров «Зенитом»! Смолов капусту у быков стрижет, и яйца не морозит!Климат на Кубани супер не то,что в Питере!
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