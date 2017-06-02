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    Орлов: «Дзюбу никак не могут вылечить. Врачи бессильны»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов заявил, что нападающий Артем Дзюба испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Напомним, сегодня стало известно, что форвард не сыграет на Кубке конфедераций-2017 из-за больного колена.

    «Дзюбу никак не могут вылечить, это какое-то хроническое заболевание. Он уже целый год мучается, ему нужно сейчас серьезно обследоваться. Врачи бессильны, и это больше всего беспокоит. А что касается сборной, там тренер найдет замену – есть Федор Смолов, но у него другой стиль игры.

    Два года они не могут разобраться, что за травма у Олега Шатова, и первая операция у Игоря Смольникова тоже была не слишком удачная. Все зависит от квалификации врачей, но, к сожалению, медицина не всегда может помочь. Главное – выяснить причину травмы Артема, понять, что к чему, ему нужно вылечиться. Мы видели, что все время он мучился, что с поля он часто уходил прихрамывая, все время испытывал какой-то дискомфорт.

    Как я понимаю, главная его цель – чемпионат мира 2018 года, поэтому надо серьезно подготовиться к сезону», – сказал Орлов.

    Источник: ТАСС

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    02.06.2017 18:40
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +10

      maksim1961 10 июля 2017, 21:57

      Медицина не знает причин возникновения боли в коленях и лечит там, где болит. Собственно медицина вообще не знает причин заболевания, поэтому повсеместно применяют хирургию, которая не устраняет причин заболевания, а порой делает больного инвалидом. К альтернативной медицине надо обращаться, даже если фанатично веришь врачам. Ведь если врач заявил, что не может вылечить, надо искать целителя, который вылечит, а не тупо продолжать перебирать врачей.

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 3 июня 2017, 15:44

      Грешно смеяться над больным,даже если его внешний вид и манера поведения не всем нравится и понятна! А больное колено-это те кто не знает,похуже больного зуба,лечится медленно и даже после нескольких месяцев улучшения боль может вернуться в любой момент! Поэтому желаю Артему найти хороших врачей и снова вернуться играть!

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 3 июня 2017, 14:28

      Пусть молодежь на ус наматывает: Тотти в одной команде отыграл и все окей, а этот шляется по командам .... нет никак результата или нет его команды, команды Буратин...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 3 июня 2017, 12:59

      Голову пусть ему ещё подлежат заодно.

      -1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 3 июня 2017, 07:11

      Что бы мы здесь про Бздюбу не писали,
      Вряд ли нездоровья ему желали.
      Жаль, Буратине не повезло,
      Но подстрогайся и заиграй всем назло.

      4
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      Рейтинг: +563

      tank219 3 июня 2017, 05:40

      У Дзюбы раздвоение личности - тело бегает за Закат, а душа - в Спартаке. Он спит и видит себя в красно-белом, проклинает за сделанную ошибку, отсюда нервняк постоянный. А его болтовня, лишь маска, чтобы другие отстали. А от себя уйти нельзя. Мысли - зачем я болтался по арендам, кому что доказывал, только пошла игра, а я не в Спартаке, от них не спрячешься. Как психолог говорю - дальше депрессия и обострение всего на свете. А вот отпустите его туда куда рвется душа, в Спартак и он будет бегать как сайгак и результаты только вырастут. Может ПОНЯТЬ и ПРОСТИТЬ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июня 2017, 00:17

      пора на покой

      1
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      Рейтинг: +13

      Ебубаб78 3 июня 2017, 00:05

      Плотник нужен

      0
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      Рейтинг: +92

      yuran63 2 июня 2017, 23:09

      Может яйца натёр?

      -2
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      Рейтинг: +664

      Небесная > yuran63 3 июня 2017, 02:10

      ты?

      0
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      Рейтинг: +92

      yuran63 > Небесная 4 июня 2017, 12:04

      Если бы я,то он без яиц остался.Гондон...

      -1
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      Рейтинг: +92

      yuran63 2 июня 2017, 23:08

      Опять соскочил шлюба...

      -3
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