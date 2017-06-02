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Орлов: «Дзюбу никак не могут вылечить. Врачи бессильны»

2 июня 2017, 18:40
32

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов заявил, что нападающий Артем Дзюба испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Напомним, сегодня стало известно, что форвард не сыграет на Кубке конфедераций-2017 из-за больного колена.

«Дзюбу никак не могут вылечить, это какое-то хроническое заболевание. Он уже целый год мучается, ему нужно сейчас серьезно обследоваться. Врачи бессильны, и это больше всего беспокоит. А что касается сборной, там тренер найдет замену – есть Федор Смолов, но у него другой стиль игры.

Два года они не могут разобраться, что за травма у Олега Шатова, и первая операция у Игоря Смольникова тоже была не слишком удачная. Все зависит от квалификации врачей, но, к сожалению, медицина не всегда может помочь. Главное – выяснить причину травмы Артема, понять, что к чему, ему нужно вылечиться. Мы видели, что все время он мучился, что с поля он часто уходил прихрамывая, все время испытывал какой-то дискомфорт.

Как я понимаю, главная его цель – чемпионат мира 2018 года, поэтому надо серьезно подготовиться к сезону», – сказал Орлов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (32)
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alexidj
1496418247
к Лю пусть обратится..Видича избавил от проблем когда все были бессильны..
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multiscan
1496418893
Проблема Дзюбы - его габариты! Он очень высокий и тяжёлый, при таких показателях бег, особенно по футбольным "огородам", очень негативно влияет на коленные суставы и связки.
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батог
1496424796
Орлов сказал, что и с Шатовым и со Смольниковым проблемы! Эпидемия, что ли?
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МАКАРШВЕД
1496425384
Геннадий Орлов выгораживает своих сине-бело-ГОЛУБЫХ !!!!
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Диктор
1496428245
Это совесть у него больная просто.
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Popularov
1496428566
Пусть Артём отдохнёт. Подлечится, а там с новыми силами помогать Зениту бороться за золото! Желаем Артёму скорейшего ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ и возвращения в футбольный строй! В целом, в этом сезоне он хорошо сыграл за Зенит. Надо Артёму и дальше стараться играть стабильно. Будет здоровье, будет и стабильная игра. Время есть чтобы подлечиться и восстановиться к новому сезону. Надо провести это время с пользой для укрепления здоровья! Желаем Артёму больших футбольных достижений вместе с Зенитом! Предстоит упорная борьба за ЗОЛОТО и здоровье здесь Артёму пригодится Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!
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cska-62
1496431768
Язык Дзюбе подрезать - разве медицинская проблема?
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yuran63
1496434119
Опять соскочил шлюба...
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tank219
1496457620
У Дзюбы раздвоение личности - тело бегает за Закат, а душа - в Спартаке. Он спит и видит себя в красно-белом, проклинает за сделанную ошибку, отсюда нервняк постоянный. А его болтовня, лишь маска, чтобы другие отстали. А от себя уйти нельзя. Мысли - зачем я болтался по арендам, кому что доказывал, только пошла игра, а я не в Спартаке, от них не спрячешься. Как психолог говорю - дальше депрессия и обострение всего на свете. А вот отпустите его туда куда рвется душа, в Спартак и он будет бегать как сайгак и результаты только вырастут. Может ПОНЯТЬ и ПРОСТИТЬ
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subbotaspartak
1496463090
Что бы мы здесь про Бздюбу не писали, Вряд ли нездоровья ему желали. Жаль, Буратине не повезло, Но подстрогайся и заиграй всем назло.
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